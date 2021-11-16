Hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới của "Hoàng tử Indie" Thái Vũ và bạn gái gia tộc tài phiệt

Loạt hình ảnh của "Hoàng tử Indie" Thái Vũ và bà xã trong ngày cưới khiến dân tình "dậy sóng".

Mới đây, ngày 15/11, cộng đồng mạng được phen bất ngờ khi "Hoàng tử Indie" Thái Vũ và bạn gái chính thức về chung một nhà. Theo đó, loạt ảnh "Hoàng tử Indie" và Nguyễn Hằng trong ngày cưới được người thân và bạn bè chia sẻ đã gây sốt "cõi mạng". "Hoàng tử Indie" Thái Vũ - Ảnh: Internet "Hoàng tử Indie" Thái Vũ và Nguyễn Hằng hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet Có thể thấy, đôi tân lang tân nương không giấu được niềm vui trong mỗi khoảnh khắc bên nhau. Lễ cưới được tổ chức với sự chứng kiến của gia đình, người thân và bạn bè thân thiết.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Thái Vũ từng cầu hôn bạn gái vô cùng ngọt ngào trên trang cá nhân. Thời điểm đó, Hằng Nguyễn cũng đã đăng tải một bức ảnh chụp chân đang mang giày xanh và mong muốn của cô trên Instagram. Bài đăng của Hằng Nguyễn tiết lộ cô chấp nhận lời cầu hôn của Thái Vũ - Ảnh Internet Cụ thể, cô kể về câu chuyện từng mong muốn được người mình yêu mang cho mình đôi giày trước khi tổ chức đám và cầu được ước thấy, Thái Vũ đã biến giấc mơ của Hằng trở thành hiện thực trước khi cô nàng bước sang tuổi 28. Và người con gái ấy đã nói "I said yes" như lời đồng ý sau màn tỏ tình ngọt lịm.

Bà xã Thái Vũ là con gái của một gia tộc giàu có trong giới thời trang - Ảnh: Internet Thái Vũ là một cái tên quen thuộc với khá nhiều người yêu nhạc. Nam ca sĩ được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh "Hoàng tử Indie Việt". Anh chàng cũng sở hữu loạt bài hát đình đám như: Chuyện người yêu xa, Đông Kiếm Em, Lạ Lùng,... Không chỉ kín đáo trong âm nhạc, Thái Vũ cũng rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong dịp valentine 2019, cộng đồng mạng xôn xao khi rộ tin đồn Thái Vũ đang hẹn hò với bạn gái có xuất thân trong gia đình tài phiệt về thời trang và sở hữu một thương hiệu cao cấp đắt đỏ nhất nhì thế giới. Được biết, Hằng Nguyễn là con gái duy nhất của bà Nga Dior - cựu tổng giám đốc thương hiệu tại Việt Nam. Bà xã của Thái Vũ sinh năm 1992, có gu thời trang sang trọng, lịch sự và sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt giá. Trước loạt thông tin, "Hoàng tử Indie Việt" và bạn gái về chung một nhà đang được cộng đồng mạng chúc phúc nồng nhiệt.

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