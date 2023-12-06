Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'?

Tin tức giải trí 06/12/2023 09:36

Màn tương tác của bố vợ Đoàn Văn Hậu và bạn bè đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.

Tại lễ cưới, ngoài visual "đỉnh của chóp" của cô dâu, chú rể Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, ông Doãn Hải Sơn - bố cô dâu cũng thu hút sự chú ý không kém bởi vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung hơn so với tuổi 50.

Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'? - Ảnh 1
Bố Doãn Hải My thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung hơn so với tuổi 50

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bố vợ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải bức hình chụp cùng con gái cưng trong ngày lễ ăn hỏi tiếp tục gây sốt mạng xã hội. Ông Doãn Thanh Sơn ghi điểm với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm khi diện vest đen. Bố Doãn Hải My cũng đã nở nụ cười hạnh phúc trong ngày vui của con gái.

Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'? - Ảnh 2
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bố vợ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải bức hình chụp cùng con gái cưng trong ngày lễ ăn hỏi tiếp tục gây sốt mạng xã hội

Đáng chú ý, phía dưới bài viết, một người bạn ẩn ý chúc mừng ông đã lên chức ông ngoại: "Trẻ trung đẹp trai thế này mà là ông ngoại thì chả ai tin anh nhỉ". Ngay lập tức, bố vợ Đoàn Văn Hậu liền để lại bình luận dí dỏm rằng: "Chú cũng sớm muộn thôi đó ông ngoại tương lai ạ"

Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'? - Ảnh 3
Bố Doãn Hải My ngầm xác nhận con gái đang mang thai

Qua đó, nhiều cư dân mạng càng tin chắc nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng là có cơ sở. Thực hư ra sao vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng thông báo. Trước đó, trong thước phim phóng sự ngày cưới, cô dâu vô tình để lộ vòng hai nhô cao trước ống kính. Không chỉ vậy, xuyên suốt bữa tiệc, cô dâu cũng khéo léo dùng hoa che chắn vòng 2. Ngoài sự thay đổi ở bụng, Hải My không lộ dấu hiệu tăng cân trên mặt lẫn cánh tay.

Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'? - Ảnh 4
Trước đó, trong thước phim phóng sự ngày cưới, cô dâu vô tình để lộ vòng hai nhô cao trước ống kính

Cách đây không lâu, mạng xã hội còn rầm rộ thông tin vợ hotgirl của Đoàn Văn Hậu đi khám thai tại một bệnh viện ở Hà Nội và có cả mẹ chồng đi cùng. Trong lễ cưới ở Thái Bình, Hải My cũng bị bắt gặp cử chỉ lấy tay che bụng khi có đông người chen lấn. Ngoài ra, trong lúc diễn ra hôn lễ, khách mời đến dự cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. 

Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'? - Ảnh 5
Trong lễ cưới ở Thái Bình, Hải My cũng bị bắt gặp cử chỉ lấy tay che bụng khi có đông người chen lấn
Giữa nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai, bố ruột có động thái ngầm xác nhận được 'lên chức ông ngoại'? - Ảnh 6
 Thực hư ra sao vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng thông báo

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bắt đầu hẹn hò từ 2020 nhưng đến 2022 mới công khai chuyện tình cảm. Tháng 9 vừa qua, nam cầu thủ ngỏ lời cầu hôn và được bạn gái đồng ý. Đến ngày 20/10, cặp đôi đăng ký kết hôn tại UBND Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu

Đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam.

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