Màn tương tác của bố vợ Đoàn Văn Hậu và bạn bè đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.

Tại lễ cưới, ngoài visual "đỉnh của chóp" của cô dâu, chú rể Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My, ông Doãn Hải Sơn - bố cô dâu cũng thu hút sự chú ý không kém bởi vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung hơn so với tuổi 50. Bố Doãn Hải My thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung hơn so với tuổi 50 Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bố vợ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải bức hình chụp cùng con gái cưng trong ngày lễ ăn hỏi tiếp tục gây sốt mạng xã hội. Ông Doãn Thanh Sơn ghi điểm với vẻ ngoài phong độ, lịch lãm khi diện vest đen. Bố Doãn Hải My cũng đã nở nụ cười hạnh phúc trong ngày vui của con gái.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bố vợ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải bức hình chụp cùng con gái cưng trong ngày lễ ăn hỏi tiếp tục gây sốt mạng xã hội Đáng chú ý, phía dưới bài viết, một người bạn ẩn ý chúc mừng ông đã lên chức ông ngoại: "Trẻ trung đẹp trai thế này mà là ông ngoại thì chả ai tin anh nhỉ". Ngay lập tức, bố vợ Đoàn Văn Hậu liền để lại bình luận dí dỏm rằng: "Chú cũng sớm muộn thôi đó ông ngoại tương lai ạ". Bố Doãn Hải My ngầm xác nhận con gái đang mang thai Qua đó, nhiều cư dân mạng càng tin chắc nghi vấn Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng là có cơ sở. Thực hư ra sao vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng thông báo. Trước đó, trong thước phim phóng sự ngày cưới, cô dâu vô tình để lộ vòng hai nhô cao trước ống kính. Không chỉ vậy, xuyên suốt bữa tiệc, cô dâu cũng khéo léo dùng hoa che chắn vòng 2. Ngoài sự thay đổi ở bụng, Hải My không lộ dấu hiệu tăng cân trên mặt lẫn cánh tay.

Trước đó, trong thước phim phóng sự ngày cưới, cô dâu vô tình để lộ vòng hai nhô cao trước ống kính Cách đây không lâu, mạng xã hội còn rầm rộ thông tin vợ hotgirl của Đoàn Văn Hậu đi khám thai tại một bệnh viện ở Hà Nội và có cả mẹ chồng đi cùng. Trong lễ cưới ở Thái Bình, Hải My cũng bị bắt gặp cử chỉ lấy tay che bụng khi có đông người chen lấn. Ngoài ra, trong lúc diễn ra hôn lễ, khách mời đến dự cũng khẳng định cặp đôi có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Trong lễ cưới ở Thái Bình, Hải My cũng bị bắt gặp cử chỉ lấy tay che bụng khi có đông người chen lấn Thực hư ra sao vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng thông báo Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bắt đầu hẹn hò từ 2020 nhưng đến 2022 mới công khai chuyện tình cảm. Tháng 9 vừa qua, nam cầu thủ ngỏ lời cầu hôn và được bạn gái đồng ý. Đến ngày 20/10, cặp đôi đăng ký kết hôn tại UBND Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu trao nụ hôn ngọt ngào cho Doãn Hải My, cô dâu rơi nước mắt khi bố chồng phát biểu Đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải Mỹ đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam.

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