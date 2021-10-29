Được hôn môi Hoa khôi Nam Em mà mặt Hoàng Phi khó chịu thấy rõ, hóa ra là bị Việt Hương cưỡng ép

Tin tức giải trí 29/10/2021 06:30

Tình huống trớ trêu của tập 5 “Tiếp chiêu đi chờ chi” bị đẩy đến đỉnh điểm khi Việt Hương yêu cầu Nam Em và Hoàng Phi phải hôn nhau.

Tình huống trớ trêu của tập 5 chưa dừng lại, khi Việt Hương yêu cầu Nam Em và Hoàng Phi phải hôn nhau. Đoán chắc những cảnh lãng mạn như hôn nhau sẽ làm khó đội “tiếp chiêu”, nên Việt Hương đã nhanh trí hôn đàn em Tuấn Dũng ở phần ra đề của mình. Dù Nam Em cố lách luật bằng nụ hôn trên má, nhưng Việt Hương vẫn khắt khe muốn tái hiện lại nụ hôn bằng môi.

Được hôn môi Hoa khôi Nam Em mà mặt Hoàng Phi khó chịu thấy rõ, hóa ra là bị Việt Hương cưỡng ép - Ảnh 1

Trước tình huống này Hoàng Phi căng thẳng ra mặt, anh thảng thốt: “Cho đổi vai đi, con bé nó cười em sợ quá chị, khúc này mình đổi tình huống được không vậy”. Tuy nhiên ngay sau khi thực hiện nụ hôn trớ trêu này, nam diễn viên đã đề nghị được quay cảnh hôn thêm vài lần nữa.

Được hôn môi Hoa khôi Nam Em mà mặt Hoàng Phi khó chịu thấy rõ, hóa ra là bị Việt Hương cưỡng ép - Ảnh 2Được hôn môi Hoa khôi Nam Em mà mặt Hoàng Phi khó chịu thấy rõ, hóa ra là bị Việt Hương cưỡng ép - Ảnh 3

Tiếp chiêu đi chờ chi tập 5 phát sóng lúc 20h30 ngày 28/10 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

Ảnh: BTC

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’

Body ‘hừng hực lửa’, lại còn ngoại hình giống Idol Kpop như tạc của thí sinh hot nhất lượt vote catsing online ‘The Next Face’

Mới vòng voting online để tìm kiếm thí sinh vào vòng nhưng nhưng “The Next Face Vietnam 2021” đã “tậu” được hẳn thí sinh “hàng hiệu” sở hữu đầy đủ tốt chất để trở thành Quán quân thế này đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương Nam Em Tiếp chiêu đi chờ chi

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43