Được hôn môi Hoa khôi Nam Em mà mặt Hoàng Phi khó chịu thấy rõ, hóa ra là bị Việt Hương cưỡng ép

Tình huống trớ trêu của tập 5 “Tiếp chiêu đi chờ chi” bị đẩy đến đỉnh điểm khi Việt Hương yêu cầu Nam Em và Hoàng Phi phải hôn nhau.

Tình huống trớ trêu của tập 5 chưa dừng lại, khi Việt Hương yêu cầu Nam Em và Hoàng Phi phải hôn nhau. Đoán chắc những cảnh lãng mạn như hôn nhau sẽ làm khó đội “tiếp chiêu”, nên Việt Hương đã nhanh trí hôn đàn em Tuấn Dũng ở phần ra đề của mình. Dù Nam Em cố lách luật bằng nụ hôn trên má, nhưng Việt Hương vẫn khắt khe muốn tái hiện lại nụ hôn bằng môi.

Trước tình huống này Hoàng Phi căng thẳng ra mặt, anh thảng thốt: “Cho đổi vai đi, con bé nó cười em sợ quá chị, khúc này mình đổi tình huống được không vậy”. Tuy nhiên ngay sau khi thực hiện nụ hôn trớ trêu này, nam diễn viên đã đề nghị được quay cảnh hôn thêm vài lần nữa.

Tiếp chiêu đi chờ chi tập 5 phát sóng lúc 20h30 ngày 28/10 trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

Ảnh: BTC

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