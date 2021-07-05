Đơn hàng 'cao như núi', chủ tịch Văn Toàn bị nhân viên 'bóc lột' không thương tiếc

Chiếc áo lấy cảm hứng từ cú ngã "bạc tỷ" của Văn Toàn bán đắt như "tôm tươi" khiến chủ tịch cũng phải lao vào đóng hàng, chốt đơn mới kịp gửi đến cho khách.
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Trong trận đấu loại của Việt Nam - Malaysia, cú ngã "thần thánh" của Văn Toàn đã mang lại nhiều thành quả vượt mong đợi. Ngoài việc góp phần mang lại chiến thắng cho đội nhà để giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup, các cầu thủ của đội tuyển còn được thưởng nóng "ting ting" vào tài khoản. Không chỉ vậy, tranh thủ thời cơ sự việc đang "hot", chủ tịch Văn Toàn đã cho ra mắt ngay mẫu áo độc quyền in hình cú ngã của mình với thương hiệu kinh doanh thời trang mà anh quản lý.
Có thể thấy, mẫu áo độc quyền lấy cảm hứng từ cú ngã rất được người hâm mộ đón nhận. Bằng chứng là trên trang Fanpage của mình, chủ tịch Văn Toàn đã đăng tải hình ảnh phụ nhân viên đóng hàng và chốt đơn cho khách ngay khi trở về nhà sau khoảng thời gian cách ly. Trong bức ảnh, dù chỉ chụp không gian nhỏ nhưng đủ thấy tràn ngập những gói hàng và được chồng lên rất cao, đủ biết là chiếc áo hot đến cỡ nào.
Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận trêu ghẹo chàng chủ tịch rằng "thời tới cản không kịp" nên chắc sẽ thành tỷ phú sớm thôi. Một số người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tuổi trẻ mà đã sự nghiệp kinh doanh thời trang của riêng mình.