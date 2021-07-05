Đơn hàng 'cao như núi', chủ tịch Văn Toàn bị nhân viên 'bóc lột' không thương tiếc

Tin tức giải trí 05/07/2021 15:45

Chiếc áo lấy cảm hứng từ cú ngã "bạc tỷ" của Văn Toàn bán đắt như "tôm tươi" khiến chủ tịch cũng phải lao vào đóng hàng, chốt đơn mới kịp gửi đến cho khách.

Trong trận đấu loại của Việt Nam - Malaysia, cú ngã "thần thánh" của Văn Toàn đã mang lại nhiều thành quả vượt mong đợi. Ngoài việc góp phần mang lại chiến thắng cho đội nhà để giành tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup, các cầu thủ của đội tuyển còn được thưởng nóng "ting ting" vào tài khoản. Không chỉ vậy, tranh thủ thời cơ sự việc đang "hot", chủ tịch Văn Toàn đã cho ra mắt ngay mẫu áo độc quyền in hình cú ngã của mình với thương hiệu kinh doanh thời trang mà anh quản lý. 

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Chủ tịch Văn Toàn rất biết tranh thủ thời cơ để ra mắt ngay chiếc áo lấy cảm hứng từ cú ngã bạc tỷ của mình - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, mẫu áo độc quyền lấy cảm hứng từ cú ngã rất được người hâm mộ đón nhận. Bằng chứng là trên trang Fanpage của mình, chủ tịch Văn Toàn đã đăng tải hình ảnh phụ nhân viên đóng hàng và chốt đơn cho khách ngay khi trở về nhà sau khoảng thời gian cách ly. Trong bức ảnh,  dù chỉ chụp không gian nhỏ nhưng đủ thấy tràn ngập những gói hàng và được chồng lên rất cao, đủ biết là chiếc áo hot đến cỡ nào.

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Đơn hàng nhiều đến nỗi chủ tịch Văn Toàn cũng phải lao vào đóng gói và chốt đơn phụ nhân viên - Ảnh: FBNV
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Một nhân viên cũng trêu ông chủ trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bài viết, người hâm mộ để lại nhiều bình luận trêu ghẹo chàng chủ tịch rằng "thời tới cản không kịp" nên chắc sẽ thành tỷ phú sớm thôi. Một số người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tuổi trẻ mà đã sự nghiệp kinh doanh thời trang của riêng mình.

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Người hâm mộ cũng để lại bình luận trêu ghẹo chủ tịch trẻ tuổi - Ảnh: Chụp màn hình
Văn Toàn chuẩn 'anh trai hệ mặt trời' khi chưa đặt chân tới nhà nhưng quà đã 'ting ting' về thẳng tài khoản em gái

Văn Toàn chuẩn 'anh trai hệ mặt trời' khi chưa đặt chân tới nhà nhưng quà đã 'ting ting' về thẳng tài khoản em gái

Em gái Văn Toàn gây chú ý khi đăng tải về món quà "đặc biệt" của anh trai "chủ tịch" dành tặng ngay sau khi rời khỏi khu cách ly trở về nhà.

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