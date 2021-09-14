Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên'

Kể từ khi về chung một nhà với ông xã kém tuổi Trung Kiên, dân mạng cho rằng Lê Phương ngày càng nhuận sắc, thậm chí là còn "lão hóa ngược". Gần đây, nữ diễn viên đã đăng tải trên cá nhân hình ảnh gia đình, đồng thời "thả xích" loạt ảnh cô công chúa nhỏ gây chú ý.

Con gái Lê Phương - Trung Kiên đã lớn phổng phao.

Giãn cách khá lâu nên nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khoảnh khắc 4 thành viên cùng quay quần chụp ảnh được đông đảo dân mạng khen ngợi. Về phía nữ diễn viên, cô viết trên trang cá nhân: "Mấy nay mưa hoài, giờ thêm 14 ngày, bộ chưa đủ rầu hay sao mà ông còn bóp tương tác nữa vậy? Con nói ba con rồi nha. Ông Facebook thấy con đeo vàng chưa, giận đỏ mình luôn rồi đó".