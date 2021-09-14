Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên'

Tin tức giải trí 14/09/2021 15:47

Khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn của Lê Phương hiện tại.

Kể từ khi về chung một nhà với ông xã kém tuổi Trung Kiên, dân mạng cho rằng Lê Phương ngày càng nhuận sắc, thậm chí là còn "lão hóa ngược". Gần đây, nữ diễn viên đã đăng tải trên cá nhân hình ảnh gia đình, đồng thời "thả xích" loạt ảnh cô công chúa nhỏ gây chú ý.

Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên' - Ảnh 1
Con gái Lê Phương - Trung Kiên đã lớn phổng phao. 

Giãn cách khá lâu nên nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đã có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khoảnh khắc 4 thành viên cùng quay quần chụp ảnh được đông đảo dân mạng khen ngợi. Về phía nữ diễn viên, cô viết trên trang cá nhân: "Mấy nay mưa hoài, giờ thêm 14 ngày, bộ chưa đủ rầu hay sao mà ông còn bóp tương tác nữa vậy? Con nói ba con rồi nha. Ông Facebook thấy con đeo vàng chưa, giận đỏ mình luôn rồi đó".

Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên' - Ảnh 2

Đáng chú ý chính là ảnh bé Bông, năm nay cô bé bước sang tuổi thứ 2 và được dân mạng xuýt xoa vì quá giống bố Trung Kiên. Khoảnh khắc hai bố con chụp ảnh chung khiến ai cũng phải thốt lên: "Sao y bản chính".

Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên' - Ảnh 3
Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên' - Ảnh 4
 Gia đình hạnh phúc của Lê Phương - Trung Kiên.
Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên' - Ảnh 5
 Dân mạng cho rằng bé Bông giống bố y hệt.

Cách đây chưa lâu, Lê Phương đã "hâm nóng" tình cảm với chồng bằng cách đăng ảnh kỷ niệm 4 năm kết hôn: "Cũng có tấm hình kỉ niệm 4 năm cưới chồng yêu Phạm Trung Kiên! Tối qua hai Pháo nói "mẹ tập cho con cười nhe răng đi", bữa nay ảnh thực hành luôn".

Diễn viên Lê Phương khoe khoảnh khắc đáng yêu của con gái, dân mạng đồng loại: 'Sao y bản chính bố Kiên' - Ảnh 6
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