Danh tính cô dâu gây sốt MXH: Đám cưới "phủ kín vàng" trên người, của hồi môn là chiếc xe hơi và 1 tỷ tiền mặt chiếm spotlight

Ngay sau hình ảnh được lên sóng chưng diện đầy vàng, cô dâu cũng thu hút bởi nhan sắc và ngoại hình xinh đẹp của mình. Dù chỉ là ảnh cắt từ clip, 'cô dâu nhà người ta' vẫn đầy thu hút với nụ cười xinh chuẩn 'hotgirl'.

Mới đây, một cô dâu ở Long An đã chiếm bão mạng khi xuất hiện trong đám cưới với hình ảnh đeo kín vàng trên người, ước tính lên tới 500 triệu đồng. Cả CĐM đã không không ít lần phải 'ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa' vì độ giàu sang, hoành tráng của đám cưới nhà người ta. Hẳn là ‘con dâu nhà tài phiệt’ là đây rồi.

Điều đặc biệt còn được chia sẻ khi cô dâu còn không ngại ngần đứng trên sân khấu ‘quẩy’ cùng nhạc, CĐM đồn thổi có thể cô cũng chính là một DJ chính hiệu. Cũng từ clip và khoảnh khắc trên mà danh tính cô dâu cũng được tìm ra. Đó chính là cô dâu Hoàng Trang và chú rể Dương Linh, đến từ Long An.

Video clip của cặp đôi cũng đã trở thành tâm điểm chú ý thu hút hàng trăm lượt bình luận chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự trầm trồ trước hình ảnh đeo vàng 'đỏ người' của cô dâu này.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Hoàng Trang từng giật spotlight khi được phụ huynh trao của hồi môn siêu khủng 1 tỷ tiền mặt, cùng một chiếc xe hơi để đôi vợ chồng trẻ để làm ăn. Việc được trao vàng đeo kín người khiến chính cô dâu trẻ phải cảm thán: 'Lấy chồng gánh nặng quá'.

Danh tính cô dâu đeo vàng 'đỏ người' - Hoàng Trang đến từ Long An. Ảnh: Internet

Hình ảnh cô dâu trẻ vàng đeo trĩu cổ chiếm sóng trên mạng xã hội khiến CĐM không ngừng bình luận:

- Ui chúc mừng cô dâu, cố gắng để sau cho con gái mình nhiều vàng với kim cương

- Động lực kiếm tiền để sau này cho con của hồi môn thế này...Ai nói khoe thì chịu chứ t cũng muốn được nhiều thế này để khoe

- Làm mờ vẫn thấy xinh

Một cô dâu vàng đeo kín người khi kết hôn. Ảnh: Internet

Trước đó, từng có không ít cô dâu gây choáng vì khi lập gia đình có quà cưới giàu khủng. Không chỉ được ở trong các dinh thự xa hoa, lộng lẫy mà ngày cưới còn ‘phủ kín vàng’ trên người.

Các cô dâu có đám cưới khủng. Ảnh: Internet.

Cụ thể như cô dâu Thanh Hóa Quỳnh Như có các chục chiếc kiềng vàng, hàng chục vòng phủ kín 2 cổ tay, các ngón tay của cũng kín mít vàng. Loạt của hồi môn này đã khiến dân tình không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Các đám cưới gây bão vì quà cưới khủng. Ảnh: Internet

Một đám cưới ở Hậu Giang cũng được trao của hồi môn khủng. Khi MC giới thiệu vừa to vừa rõ ràng: "Bố mẹ vợ sẽ trao cho cả hai 1kg vàng trị giá hơn 26 cây. Chưa chưa, còn 1 chiếc xe Camry 4 chỗ 1,6 tỷ và cả một ngôi nhà nữa".

Một số hình ảnh về cô dâu khác cũng từng gây bão với số của hồi môn khủng với "20 tỷ sính lễ, nhẫn hột xoàn không 12 tỷ rồi, vàng mấy chục cây rồi mấy nghìn đô, Iphone 13 promax tá lả nhẹ nhàng xuất sắc ghê" chính là một trong những đám cưới xa xỉ và gây bão mạng thời gian vừa qua. CĐM xem xong không khỏi 'xin vía' chúc phúc cho các cặp đôi trai tài gái sắc.