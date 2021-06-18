Dân mạng 'cười bò' với 1001 biểu cảm của dàn tuyển thủ Việt Nam khi kéo nhau đi làm Căn cước công dân

Không chỉ thân thiết, đoàn kết trên sân cỏ, dàn tuyển thủ Việt Nam còn "hẹn hò" nhau cùng đi làm CCCD.
- Thua UAE sát nút, Tấn Trường áy náy xin lỗi lại được sao Việt động viên ngược lại: ‘Thần kinh thép, màn nhĩ đồng mới chơi hay vậy’
- Soi giá siêu xe của dàn nam thần tuyển Việt Nam, chóng mặt nhất là xế hộp của con rể Giám đốc Ngân hàng
Những ngày gần đây, mọi sự quan tâm của công chúng đều đổ dồn vào dàn tuyển thủ Việt Nam khi các cầu thủ bước vào chinh chiến tại World Cup 2022. Bên cạnh việc theo sát cổ vũ nhiệt tình trên sân cỏ, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến cuộc sống đời thường của các cầu thủ.
Mới đây, những đoạn clip về câu chuyện đi làm căn cước công dân (CCCD) của loạt cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương cũng được dịp 'đào lại' và truyền tay nhau khắp mạng xã hội. Trong các đoạn clip đó, ghi lại khoảnh khắc "ngơ ngác" của các cầu thủ khiến dân tình một phen bật cười. Đặc biệt, phải kể đến clip của Xuân Trường khi làm CCCD vì khuôn mặt "hình sự" đến lạ.
Được biết dàn cầu thủ đã làm CCCD từ cuối tháng 4 nhưng đến hiện tại, những clip này bất ngờ được chia sẻ trở lại trên khắp mạng xã hội. Phía dưới những hình ảnh và clip cắt, netizen đã để lại nhiều bình luận thích thú. Đặc biệt, đối với biểu cảm Xuân Trường, fan dí dỏm bình luận: "Mặt có vẻ hơi căng thẳng nha anh", "Mặt ổng nghiêm túc kìa", "Nghiêm túc nhưng vẫn nhắm mắt",...