Dân mạng 'cười bò' với 1001 biểu cảm của dàn tuyển thủ Việt Nam khi kéo nhau đi làm Căn cước công dân

Không chỉ thân thiết, đoàn kết trên sân cỏ, dàn tuyển thủ Việt Nam còn "hẹn hò" nhau cùng đi làm CCCD.

Những ngày gần đây, mọi sự quan tâm của công chúng đều đổ dồn vào dàn tuyển thủ Việt Nam khi các cầu thủ bước vào chinh chiến tại World Cup 2022. Bên cạnh việc theo sát cổ vũ nhiệt tình trên sân cỏ, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến cuộc sống đời thường của các cầu thủ.

Mới đây, những đoạn clip về câu chuyện đi làm căn cước công dân (CCCD) của loạt cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương cũng được dịp 'đào lại' và truyền tay nhau khắp mạng xã hội. Trong các đoạn clip đó, ghi lại khoảnh khắc "ngơ ngác" của các cầu thủ khiến dân tình một phen bật cười. Đặc biệt, phải kể đến clip của Xuân Trường khi làm CCCD vì khuôn mặt "hình sự" đến lạ.

Xuân Trường không nở một nụ cười, giữ nguyên khuôn mặt 'cool' ngầu trong suốt quá trình chụp hình căn cước - Ảnh: Cắt từ clip

Trái ngược với biểu cảm của Xuân Trường, Công Phượng lại 'tươi' như hoa - Ảnh: Internet

Tuấn Anh còn khoái chí khi được chụp hình cùng fan - Ảnh: Internet

Văn Toàn và Minh Vương cũng lấp ló phía đằng xa - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết dàn cầu thủ đã làm CCCD từ cuối tháng 4 nhưng đến hiện tại, những clip này bất ngờ được chia sẻ trở lại trên khắp mạng xã hội. Phía dưới những hình ảnh và clip cắt, netizen đã để lại nhiều bình luận thích thú. Đặc biệt, đối với biểu cảm Xuân Trường, fan dí dỏm bình luận: "Mặt có vẻ hơi căng thẳng nha anh", "Mặt ổng nghiêm túc kìa", "Nghiêm túc nhưng vẫn nhắm mắt",...

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