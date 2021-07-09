Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch

Giãn cách xã hội vì dịch bệnh khiến cuộc sống của những người lao động nghèo đã khó khăn nay lại càng khốn đốn hơn. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", nhiều sao Việt cùng những nhà hảo tâm đã chung tay chuẩn bị những suất quà như mì tôm, sữa, cơm, rau củ quả... để tặng cho mọi người.

Vợ chồng Cường Đô La - Thu Trang cùng người thân cũng tất bật đóng góp để san sẻ khó khăn cùng người dân Sài Gòn. Đặc biệt, những hình ảnh quý tử Subeo và ái nữ Suchin của Cường Đô La cũng tham gia vào công tác chuẩn bị những phần quà thiện nguyện ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Bởi sinh ra trong đủ đầy, là cậu ấm cô chiêu nhưng Subeo - Suchin đã được gia đình dạy dỗ tinh thần tương thân tương ái, biết giúp đỡ người khác.