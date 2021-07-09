Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch

Tin tức giải trí 09/07/2021 11:35

Vợ chồng Cường Đô La - Thu Trang đã cùng 2 con Subeo - Suchin chuẩn bị những phần quà ý nghĩa để gửi tặng người dân Sài Gòn trong những ngày giãn cách.

Giãn cách xã hội vì dịch bệnh khiến cuộc sống của những người lao động nghèo đã khó khăn nay lại càng khốn đốn hơn. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", nhiều sao Việt cùng những nhà hảo tâm đã chung tay chuẩn bị những suất quà như mì tôm, sữa, cơm, rau củ quả... để tặng cho mọi người. 

Vợ chồng Cường Đô La - Thu Trang cùng người thân cũng tất bật đóng góp để san sẻ khó khăn cùng người dân Sài Gòn. Đặc biệt, những hình ảnh quý tử Subeo và ái nữ Suchin của Cường Đô La cũng tham gia vào công tác chuẩn bị những phần quà thiện nguyện ngay lập tức nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Bởi sinh ra trong đủ đầy, là cậu ấm cô chiêu nhưng Subeo - Suchin đã được gia đình dạy dỗ tinh thần tương thân tương ái, biết giúp đỡ người khác. 

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 1

Gia đình nhỏ của Cường Đô La. 

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 2

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 3

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 4

Những món quà được đóng góp cẩn thận để tặng cho người lao động nghèo.

Đặc biệt, hai anh em rất thân thiết với nhau. Suchin luôn ở bên cạnh anh trong suốt quá trình anh làm việc. Còn Subeo dù đang đóng gói từng hộp cá hộp, túi sữa... vẫn không quên để mắt đến em. 

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 5

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 6

Subeo và Suchin được khen ngợi khi tham gia vào công việc đầy tính nhân văn. 

Sau khi đóng gói xong, ngay tối 08/07, Cường Đô La cùng người thân đã đi trao tận tay người lao động nghèo những phần quà nhỏ để giúp họ không phải chịu đói trong ngày giãn cách. Anh chia sẻ:

"Có một Sài Gòn đầy ắp tình yêu thương. Chúng ta cùng nhau cố gắng thì không gì là không thể."

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 7

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 8

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 9

Cường Đô La cùng quý tử và ái nữ chuẩn bị quà từ thiện giúp người dân Sài Gòn vượt qua ngày dịch - Ảnh 10

Những hình ảnh nhói lòng của người lao động nghèo ở Sài Gòn.

Subeo làm văn miêu tả về Cường Đô La bằng tiếng Việt: Ba 'nghe mà mát lòng mát dạ'

Subeo làm văn miêu tả về Cường Đô La bằng tiếng Việt: Ba 'nghe mà mát lòng mát dạ'

Bé Subeo nổi tiếng với khả năng nói tiếng Anh như gió nhưng tiếng Việt còn hạn chế nhiều. Mới đây Cường Đô La bất ngờ chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh cậu quý tử đọc bài tập làm văn bằng tiếng Việt khá trôi chảy.

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