Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh chất lượng mật ong hoa vải con trai bà Tân Vlog rao bán

Tin tức giải trí 19/05/2023 10:40

Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Bắc Giang) xác nhận sẽ xem xét, cử thanh tra xác minh chất lượng của mật ong hoa vải con trai bà Tân Vlog rao bán.

Mới đây, nghi vấn về tin đồn mật ong hoa vải của bà Tân Vlog khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog, 31 tuổi, ngụ tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã mau chóng đăng tải đoạn clip phân trần về chất lượng mật ong được bán với giá 215.000 đồng/ 2 lít do anh tự đứng ra sản xuất.

Dù Hưng Vlog đã lên đoạn clip phân trần về chất lượng và giá cả của sản phẩm cũng như được Giám đốc HTX xác nhận, nhưng vẫn không thể khiến cộng đồng mạng hết nghi ngờ về sản phẩm. Đáng chú ý hơn, ngay khi cộng đồng mạng xôn xao trước phóng sự của VTV24 - "Bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 2.000 lít mật ong giả từ đường", nhiều người nhanh chóng phát hiện Hưng Vlog đã xóa hết các video quảng cáo "mật ong hoa vải" trên các nền tảng, chỉ còn những video cập nhật về cuộc sống đời thường.

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Đoạn clip Hưng phân trần về chất lượng sản phẩm 

Theo thông tin từ Thanh niên Online, liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đăng Đệ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Bắc Giang), cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về việc bán mật ong hoa vải 215.000 đồng/ 2 lít của Hưng Vlog trên mạng xã hội, tuy nhiên vẫn chưa có căn cứ để kiểm tra. Ông Đệ cho biết sau khi tiếp nhận trăn trở của người dùng về chất lượng của sản phẩm này, Cục Quản lý thị trường sẽ nhanh chóng xem xét, cử thanh tra đến cơ sở sản xuất để xác minh lại. 

Theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, Hưng Vlog chia sẻ rằng: "Thời gian gần đây, gia đình tôi chuẩn bị làm nhà thờ tổ tiên nên tạm thời không bán hàng. Tuy nhiên, tôi khẳng định đây là sản phẩm nông nghiệp của người dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Việc tôi xóa những clip bán hàng không phải do tôi có tật giật mình mà do sợ bị bóp tương tác. Tôi tham gia mạng xã hội 4-5 năm nay rồi, kênh TikTok của tôi là một kênh giải trí nên tôi đã ẩn những video bán hàng đi để lấy lại tương tác". Hưng cũng giải đáp thắc mắc về vấn đề giá mật ong quá rẻ rằng đến mùa nông dân ở Lục Ngạn thu hoạch rất nhiều. Ong nuôi trực tiếp từ vườn hoa vải, thu hoạch được nhiều giá rẻ.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh chất lượng mật ong hoa vải con trai bà Tân Vlog rao bán - Ảnh 2
Hưng cũng giải đáp thắc mắc về vấn đề giá mật ong quá rẻ rằng đến mùa nông dân ở Lục Ngạn thu hoạch rất nhiều. 

Ông Phan Văn Nết, giám đốc HTX sản xuát thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền - xác nhận ông là người ký hợp đồng với Hưng Vlog từ 26/2/2023 để tiêu thụ các sản phẩm nông sản bao gồm mật ong và vải sấy khô. Ông Nết cho biết tất cả các sản phẩm đều đã có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và Hưng là người trực tiếp nhập hàng, không qua trung gian nên mới có giá 'hạt dẻ'.

Hưng Vlog chính thức lên tiếng về việc xóa video bán mật ong

Hưng Vlog chính thức lên tiếng về việc xóa video bán mật ong

Mới đây, con trai Bà Tân Vlog đã có động thái mới nhất trả lời thắc mắc lý do về việc các video bán mật ong đồng loạt bị xóa sau phóng sự về mật ong giả của VTV.

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