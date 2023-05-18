Hưng Vlog chính thức lên tiếng về việc xóa video bán mật ong

Mới đây, nam Youtuber Hưng Vlog con trai bà Tân Vlog đã có video lên tiếng sau những ồn ào trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Sau khi phóng sự về hành vi làm giả mật ong từ đường và mạch nha của VTV24 được chia sẻ rầm rộ trở lại, dân mạng nhanh chóng phát hiện ra những clip quảng cáo "mật ong hoa vải" của Hưng Vlog (còn được biết đến là con trai Bà Tân Vlog ) trên TikTok đã bị xóa hết.

Nam Youtuber khẳng định mật ong hoa vải anh bán là chuẩn mật ong hoa vải hàng nông sản tỉnh Bắc Giang, anh đang bán sản phẩm vải thiều sấy khô và mật ong hoa vải.

Theo đó, video phân trần mới nhất vừa được nam Youtuber đăng tải trên nền tảng Tiktok. Trong đoạn clip, nam thanh niên cho biết thời gian gần đây gia đình đang làm nhà thờ cho bố và tổ tiên nên tạm thời không bán hàng.

Về việc bất ngờ xóa video bán hàng trên Tiktok, Hưng Vlog giải thích là do kênh Tiktok của anh là một kênh giải trí, nếu đăng nhiều những video bán hàng lên sẽ bị bóp tương tác nên anh ẩn bớt những video bán hàng đi để lấy lại tương tác chứ không phải mình có tật giật mình.

Hưng Vlog đăng tải nhiều clip bán mật ong hoa vải giá rẻ, tuy nhiên những ngày gần đây, tất cả các clip bán mật ong của anh trên TikTok đều bị xóa sạch.

Khi mọi người thắc mắc về giá thành mật ong, Hưng Vlog giải thích do nông dân thu hoạch được nhiều nên giá rẻ.

Con trai bà Tân cũng cho biết nguồn gốc anh lấy mật ong để bán là từ HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền.

Trong đoạn clip, Hưng Vlog đã đến gặp trực tiếp ông Phan Văn Nết, Giám đốc HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền. Vị giám đốc cũng xác nhận trong video của Hưng Vlog về nguồn gốc mật ong này.

Clip nhận về 2 luồng ý kiến trái chiều, một số cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng lời giải thích của Hưng chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực và cho rằng ở Lục Ngạn, Bắc Giang, việc mật ong hoa vải giá rẻ là chuyện vô cùng bình thường.

Có người quê Bắc Giang đã lên tiếng giải thích mật ong hoa vải giá rẻ là có thật.

Giữa ồn ào mật ong giả, ông Phan Văn Nết, Giám đốc HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền xác nhận, ông là người ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản mật ong và vải sấy khô với Hưng Vlog.

Ông Nết chia sẻ rằng bản thân khá giật mình khi liên tục được mọi người nhắc tới trong những video Hưng Vlog bán là giả. Ông khẳng định mật ong đó hoàn toàn là thật, do năm nay người dân thu hoạch được mùa nên giá thành rẻ.

Hưng Vlog tìm gặp ông Nết - Giám đốc HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền, là chủ cơ sở cung cấp mật ong cho nam YouTube để giải thích rõ nguồn gốc.

Ông Nết cho biết, hai bên ký hợp đồng từ ngày 26/2, những giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ về mật ong hoa vải được Hưng Vlog bán trên mạng xã hội ông đều có thể cung cấp.

Về việc giá mật ong rẻ, ông chia sẻ, do mật ong hoa vải năm nay mua tại vườn chỉ có giá 50.000 - 60.000 đồng/l, trong khi đó Hưng Vlog mua sỉ với số lượng lớn nên giá được ưu đãi tốt.

Theo ông, mật ong của người dân nuôi tại vườn khoảng 1 - 2 ngày là có thể thu hoạch, tùy vào mỗi tổ ong, thời gian thu hoạch có thể lâu hơn.

Hưng Vlog tên thật Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, trú xã Xuân Hương, H.Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bắt đầu làm YouTube từ năm 2017 với nhiều nội dung hài hước trêu chọc mẹ và các thử thách độc, lạ.

Hưng Vlog và mẹ là Bà Tân Vlog từng 'náo loạn' YouTube một thời.

Đến tháng 5/2019, Hưng xây dựng kênh YouTube cho mẹ (Bà Tân Vlog) với câu nói nổi tiếng "siêu to khổng lồ", từ đây cuộc sống của gia đình chàng trai Bắc Giang thay đổi vượt bậc. Hai mẹ con bà Tân Vlog đã giành được nút vàng và sở hữu lượt theo dõi "khủng" trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook.

Khi mạng xã hội TikTok nổi lên, Hưng Vlog cũng tham gia vào nền tảng này. Dựa vào sự nổi tiếng của mình, nam YouTube đã kinh doanh thêm với mặt hàng mật ong hoa vải, đặc sản khá nổi tiếng của Bắc Giang.

Hưng Vlog thường livestream bán mật ong hoa vải với giá được cho là khá thấp so với mặt bằng chung của thị trường (215.000 đồng/2 lít mật ong). Thậm chí, khách hàng còn được miễn phí cước vận chuyển.