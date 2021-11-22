Mới đây, Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi đăng đàn mỉa mai Miss Grand Thùy Tiên đi thi Hoa hậu nhưng mặc đồ như đi khoe hàng. Trước đó, cả hai từng vướng vào lùm xùm liên quan đến món nợ 1,5 tỷ đồng.

Chị gái Đặng Thu Thảo thẳng thừng bày tỏ quan điểm: "Đẳng cấp nữ hoàng khác với gái hạng sang. Hoa hậu Venezuela nhìn đẹp hút luôn cô MC Thái Lan mà quên mất Can Lộ Lộ (ý nói Thùy Tiên - pv) đứng kế bên. Xin lỗi tui không biết cô gái kia là ai nhìn gớm quá. Thi hoa hậu mà như đi khoe hàng ý. Ban tổ chức mà chấm tui cũng lạy. Mặc như không mặc á!".

Tối 19/11, đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên bước vào buổi họp báo của cuộc thi Miss Grand International 2021 tại xứ sở Chùa Vàng. Đáng chú ý, nàng Hậu diện chiếc đầm dạ hội cắt xẻ hiểm hóc khoe đường cong quyến rũ. Bên cạnh những lời khen ngợi, có không ít ý kiến cho rằng trang phục của Thùy Tiên có phần hơi phản cảm.

Bộ trang phục bị nhiều người cho rằng quá hở hang và thiếu tinh tế, không phù hợp với sự kiện trang trọng.

Chưa dừng lại ở đó, chị gái Đặng Thu Thảo còn so sánh Thùy Tiên trông giống những cô gái múa cột ở Thái Lan. Trước đó, khi đại diện Việt Nam chuẩn bị sang đấu trường quốc tế chinh chiến, chị gái nàng Hậu gốc Cần Thơ phản ứng gắt: "Cô nàng kia được đại gia mua giải cho cuộc thi Miss Grand International nhé! Có tiền mua giải chứ không trả nợ giải cũ năm xưa! Bạn của chồng cũ LQ. Phỏng vấn trả lời kỹ năng xé và giựt nợ".

Cách đó không lâu, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 dính nghi án quỵt 1,5 tỷ đồng, nàng Hậu cũng đã lên tiếng đính chính rằng đây chỉ là hiểu lầm. Cô tâm sự:

"Với những sự bồng bột của tuổi trẻ, Tiên đã không giữ được bình tĩnh nên có hành động xé văn bản như mọi người đã thấy. Tiên biết những người hâm mộ không chấp nhận được hành động này, khi bình tĩnh lại Tiên cũng không chấp nhận được mình và Tiên muốn xin lỗi tất cả".