Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ "ngực khủng" đươc khao khát nhất Nhật Bản

Nhịp sống trẻ 20/11/2021 22:06

Nữ diễn viên, người mẫu tài năng Rika Izumi là bạn gái của tuyển thủ Nhật Bản Taniguchi Shogo. Cô là một trong những nàng WAG xinh đẹp và nóng bỏng nhất đất nước mặt trời mọc.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 1

Rika Izumi sinh năm 1988 tại Kyoto, Nhật Bản. Cô nàng hiện đang là ca sĩ, diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 2

Rika Izumi có nét đẹp mong manh như thiên thần. Đó là lý do tại sao cô từng được giao vai Thủy thủ Sao Thủy trong bộ phim Thủy thủ Mặt trăng, phiên bản live action của Nhật Bản.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 3

Rika Izumi nổi tiếng từ rất sớm khi đóng trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 2011, cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp và đến nay được biết như là một diễn viên, người mẫu tên tuổi. Bộ phim điện ảnh gần nhất Rika tham gia là Scoop (2016).

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 4

Cô còn phát hành một số album ca nhạc và đạt được khá nhiều thành công.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 5

Sở hữu gương mặt xinh như thiên thần, cùng vóc dáng hoàn hảo và vòng một nóng bỏng. Mỹ nhân sinh năm 1988 thường xuyên được mời làm người mẫu ảnh một số tạp chí lớn.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 6

So với hình tượng của một cô nàng ngây thơ thì Rika Izumi có vẻ thích hợp với hình ảnh quyến rũ hơn. Những bộ ảnh Rika Izumi trong trang phục bikini luôn nhận được lượt "like" điên đảo trên trang cá nhân.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 7

Theo báo chí Nhật Bản, hiện Izumi đang hẹn hò với tiền vệ Shogo Taniguchi của Đội tuyển Quốc gia.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 8

Dù hơn bạn trai 3 tuổi, nhưng họ vẫn rất xứng đôi vừa lứa.

Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ 'ngực khủng' đươc khao khát nhất Nhật Bản - Ảnh 9

Người mẫu sinh năm 1988 này luôn giữ được hình tượng đẹp và sự hâm mộ của khán giả. Đó là lý do cô luôn đắt show và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.

 

 

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