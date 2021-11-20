Ngộp thở với nhan sắc của mỹ nữ "ngực khủng" đươc khao khát nhất Nhật Bản

Rika Izumi sinh năm 1988 tại Kyoto, Nhật Bản. Cô nàng hiện đang là ca sĩ, diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Rika Izumi có nét đẹp mong manh như thiên thần. Đó là lý do tại sao cô từng được giao vai Thủy thủ Sao Thủy trong bộ phim Thủy thủ Mặt trăng, phiên bản live action của Nhật Bản.

Rika Izumi nổi tiếng từ rất sớm khi đóng trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 2011, cô trở thành người mẫu chuyên nghiệp và đến nay được biết như là một diễn viên, người mẫu tên tuổi. Bộ phim điện ảnh gần nhất Rika tham gia là Scoop (2016).

Cô còn phát hành một số album ca nhạc và đạt được khá nhiều thành công.

Sở hữu gương mặt xinh như thiên thần, cùng vóc dáng hoàn hảo và vòng một nóng bỏng. Mỹ nhân sinh năm 1988 thường xuyên được mời làm người mẫu ảnh một số tạp chí lớn.

So với hình tượng của một cô nàng ngây thơ thì Rika Izumi có vẻ thích hợp với hình ảnh quyến rũ hơn. Những bộ ảnh Rika Izumi trong trang phục bikini luôn nhận được lượt "like" điên đảo trên trang cá nhân.

Theo báo chí Nhật Bản, hiện Izumi đang hẹn hò với tiền vệ Shogo Taniguchi của Đội tuyển Quốc gia.

Dù hơn bạn trai 3 tuổi, nhưng họ vẫn rất xứng đôi vừa lứa.

Người mẫu sinh năm 1988 này luôn giữ được hình tượng đẹp và sự hâm mộ của khán giả. Đó là lý do cô luôn đắt show và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.