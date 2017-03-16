Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan

Tin tức giải trí 16/03/2017 09:43

Sau khi “gây nghiện” cho fan bằng MV "Sâu trong em" với những cảnh quay đẹp mắt, lãng mạn tại hòn đảo thiên đường Kohrong Samloem (Campuchia), Bích Phương tiếp tục tung ra single thứ 2 trong năm nay có tựa đề "Vâng anh đi đi” gây “sốt” cộng đồng mạng.

Đây là sản phẩm do 1989sProduction sản xuất, đánh dấu sự hợp tác trở lại của Bích Phương và Tiên Cookie. Ca khúc Vâng anh đi đi được Tiên Cookie “đo ni đóng giày” cho giọng hát của Bích Phương từ khá lâu. Chính vì thế, chỉ 1 tuần sau khi trình làng, bản hit mới của Bích Phương tiếp tục gây sốt trên thị trường nhạc Việt và công phá các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến là điều dễ hiểu.

Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 1
Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 2

Vâng anh đi đi là 1 ca khúc ballad với ca từ đẹp, thể hiện một giai đoạn trong tình yêu đôi lứa mà ai trong chúng ta cũng ít nhất vài lần trải qua. Sau những phút giây gặp gỡ làm quen rồi say đắm bên nhau là những lúc giận hờn, tưởng chừng như tình yêu đứt gãy. Bích Phương vào vai 1 cô gái yếu đuối để thủ thỉ với người nghe câu chuyện tình yêu của mình. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi khi yêu cô gái nào cũng muốn trở nên mềm mại, yếu đuối để được người yêu của mình che chở.Một lần nữa Bích Phương không làm khán giả của cô thất vọng. Cô tỏ ra hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng sầu muộn " mà người hâm mộ ưu ái đặt cho cô.

Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 3

Bài hát được hòa âm theo hướng acoustic với những lớp âm thanh đầy sâu lắng của ghi-ta, piano, violin… đủ khiến nhiều trái tim khán giả thổn thức. Giai điệu của Vâng anh đi đi như tiếng lòng của một con gái khi yêu lại tạo được nhiều cảm xúc và sự đồng cảm của khán giả.

Điều tạo nên cảm xúc đặc biệt và cuốn hút trong sản phẩm âm nhạc mới còn nằm ở giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của Bích Phương. Đây được xem như 1 loại “bùa yêu” chỉ có ở Bích Phương đã được thể hiện từ lúc cô gây sốt với những bản hit đầu tay. Thế giới trong những ca khúc của Tiên Cookie luôn đậm nữ tính và dịu dàng; Bích Phương là người kể chuyện giỏi và không kém phần nồng nàn cảm xúc. Hiện tại êkip 1989sProduction đang chuẩn bị thực hiện phần MV cho bản hit mới nhất này.

Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 4
Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 5

Thời gian gần đây khán giả nhận thấy sự thay đổi ngoạn mục của Bích Phương trong phong cách thời trang lẫn thể loại âm nhạc. Khác biệt với những bộ hình trước kia khi Bích Phương luôn là 1 cô gái nhẹ nhàng quyến rũ, thanh lịch. Lần này khán giả sẽ bất ngờ khi gặp gỡ một Bích Phương cực "ngầu" và "chất" bên chiếc xe hơi cổ hiếm có. Trong trạng phục phủi bụi mang đậm phong cách retro với áo khoác Jeans và quần Jeans ống loe phối hợp cùng phụ kiện lạ mắt, đôi vớ sặc sỡ đi cùng high heels ấn tượng và áo croptop gợi cảm, Bích Phương thể hiện mình là một cô gái với vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ cá tính nhưng chất chứa nhiều nội tâm.

Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 6
Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 7

Sắp tới Bích Phương sẽ tổ chức 2 mini liveshow tại Hà Nội và Sài Gòn. Trong Liveshow riêng cô sẽ mang đến cho khán giả một không gian ấm cúng và đầy lãng mạn khi thể hiện toàn bộ những ca khúc ballad trữ tình hay nhất của mình từ trước tới giờ.

Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 8
Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 9
Bích Phương tiếp tục kết hợp với “người tình tin đồn” Tiên Cookie “gây nghiện” fan - Ảnh 10
 

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