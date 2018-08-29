Xin tiền học phí của con để đi đánh bạc không được, chồng đâm vợ tử vong

Tin nóng 29/08/2018 05:54

Bực tức vì xin tiền đóng học của con đi chơi không được, Nhẫn đâm vợ tử vong và chém cả anh vợ bị thương.

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Nhẫn (38 tuổi, trú tại Thanh Hoá) về tội Giết người.

Nhẫn chính là hung thủ đã ra tay sát hại vợ mình là chị Nguyễn Thị Kim D. (39 tuổi, trú tại thôn Vạn Phúc 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì , TP. Hà Nội) và chém trọng thương anh Nguyễn Văn C. (anh trai chị D.) vào rạng sáng ngày 22/8.

Xin tiền học phí của con để đi đánh bạc không được, chồng đâm vợ tử vong - Ảnh 1
Nghi can Nguyễn Ngọc Nhẫn - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Theo điều tra ban đầu, vào tối 21/8, Nhẫn xin tiền vợ để đi đánh bạc nhưng chị D. không cho vì đó là tiền đóng học của con. 

Sau đó, giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã, chị D. bỏ về nhà bố mẹ đẻ cách đó 10m để ngủ.

Đến khoảng 2 giờ 30 sáng, Nhẫn sang nhà bố mẹ vợ đập cửa khiến tất cả mọi người tỉnh giấc. Tại đây, đối tượng đã chửi bới, bắt chị D. về nhà để nói chuyện.

Sau khi về nhà riêng, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi to tiếng. Lúc này, Nhẫn đòi mang xe đi cầm cố để có tiền đánh bạc. Chị D. nhất quyết ngăn cản liền bị Nhẫn dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Lúc này là 3 giờ 30 sáng, cả nhà chị D. lại một lần nữa tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị. Anh C. (anh trai nạn nhân) lập tức chạy sang nhà vợ chồng em gái xem xảy ra chuyện gì.

Thấy em gái bị đâm, anh C. lao vào can ngăn liền bị Nhẫn cầm dao chém liên tiếp vào người. May mắn là anh C. đã kịp chống cự, dùng chân đạp ngã Nhẫn.

Xin tiền học phí của con để đi đánh bạc không được, chồng đâm vợ tử vong - Ảnh 2
Chị D. bỏ chạy sang nhà hàng xóm nhưng Nhẫn quyết truy sát đến cùng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Chị D. ôm vết thương, chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Tuy nhiên, Nhẫn cầm dao đuổi theo, quyết truy sát vợ đến cùng. Mặc chị D. quỳ xuống van xin, Nhẫn vẫn đâm gục vợ, rồi lấy trộm xe máy của nhà hàng xóm bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó.

Hai nạn nhân ngay lập tức được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên chị D. đã tử vong, còn anh C. được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bị chê nghèo và không có học thức, nam thanh niên đâm bạn gái tử vong

Bị chê nghèo và không có học thức, nam thanh niên đâm bạn gái tử vong

Nam thanh niên khai rằng do bị bạn gái chê không có tiền lại chẳng có học thức nên ra tay đâm chết.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ giết người án mạng hà nội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào