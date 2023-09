Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Nhẫn (38 tuổi, trú tại Thanh Hoá) về tội Giết người.

Đến khoảng 2 giờ 30 sáng, Nhẫn sang nhà bố mẹ vợ đập cửa khiến tất cả mọi người tỉnh giấc. Tại đây, đối tượng đã chửi bới, bắt chị D. về nhà để nói chuyện.

Sau khi về nhà riêng, hai vợ chồng tiếp tục xảy ra tranh cãi to tiếng. Lúc này, Nhẫn đòi mang xe đi cầm cố để có tiền đánh bạc. Chị D. nhất quyết ngăn cản liền bị Nhẫn dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Lúc này là 3 giờ 30 sáng, cả nhà chị D. lại một lần nữa tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị. Anh C. (anh trai nạn nhân) lập tức chạy sang nhà vợ chồng em gái xem xảy ra chuyện gì.

Thấy em gái bị đâm, anh C. lao vào can ngăn liền bị Nhẫn cầm dao chém liên tiếp vào người. May mắn là anh C. đã kịp chống cự, dùng chân đạp ngã Nhẫn.

Chị D. bỏ chạy sang nhà hàng xóm nhưng Nhẫn quyết truy sát đến cùng - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Chị D. ôm vết thương, chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Tuy nhiên, Nhẫn cầm dao đuổi theo, quyết truy sát vợ đến cùng. Mặc chị D. quỳ xuống van xin, Nhẫn vẫn đâm gục vợ, rồi lấy trộm xe máy của nhà hàng xóm bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau đó.

Hai nạn nhân ngay lập tức được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên chị D. đã tử vong, còn anh C. được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.