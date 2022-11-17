Xe máy phóng nhanh bất ngờ đâm sầm vào xe tải, cả 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Tin nóng 17/11/2022 08:42

Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy cùng 3 người trên xe lọt vào phần đầu cabin xe tải và tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng 17/11, UBND xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thanh niên tử vong đi xe máy tử vọng tại chỗ. Được biết, trong 3 nạn nhân tử vong (chưa rõ danh tính) có 2 người ở xã Thọ Vực và 1 người ở xã Dân Lực, cùng huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 16/11, trên Quốc lộ 47C, đoạn chạy qua chợ Hào, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn. Thời điểm trên, một chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên đang lưu thông trên đoạn đường trên đã bất ngờ tông vào một chiếc xe tải lưu thông hướng ngược lại.

Xe máy phóng nhanh bất ngờ đâm sầm vào xe tải, cả 3 thanh niên tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 nam thanh niên tử vong - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, sau cú va chạm mạnh, chiếc xe máy cùng 3 người trên xe lọt vào phần đầu cabin xe tải và tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy biến dạng.

Nhận được tin báo công an xã, dân quân và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo Công an huyện để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 1h sáng nay (17/11), lực lượng chức năng  hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình đưa về địa phương an táng.

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Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe biển xanh bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi, tài xế chạy thêm khoảng 150m (cách hiện trường vụ tai nạn cuối cùng) thì xuống xe, bỏ trốn.

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