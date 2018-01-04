Chủ kho phế liệu trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
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Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra sáng ngày 3/1 tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại khoản 3, điều 304 bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận: từ tháng 12/2016 đến nay, ông đã thu mua gần 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Toàn bộ số đầu đạn này được tập kết tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ. Đến 4h30 sáng ngày 3/1 thì xảy ra vụ nổ kinh hoàng nói trên.
Vụ nổ kinh hoàng tạo ra nhiều hố sâu, khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người bị thương, 4 căn nhà xung quanh đổ sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà trong khu vực lân cận bị hư hỏng, nứt tường và trần nhà...
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cho biết, gia đình ông Tiến làm nghề thu gom phế liệu ở thôn đã lâu. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.
Clip: Toàn cảnh hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh