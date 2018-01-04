Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra sáng ngày 3/1 tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại khoản 3, điều 304 bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận: từ tháng 12/2016 đến nay, ông đã thu mua gần 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Toàn bộ số đầu đạn này được tập kết tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ. Đến 4h30 sáng ngày 3/1 thì xảy ra vụ nổ kinh hoàng nói trên.