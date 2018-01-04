Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt

Tin nóng 04/01/2018 03:02

Chủ kho phế liệu trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra sáng ngày 3/1 tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại khoản 3, điều 304 bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận: từ tháng 12/2016 đến nay, ông đã thu mua gần 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Toàn bộ số đầu đạn này được tập kết tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ. Đến 4h30 sáng ngày 3/1 thì xảy ra vụ nổ kinh hoàng nói trên. 

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Kho phế liệu chứa 7 tấn đầu đạn cũ phát nổ khiến cả thôn Quan Độ rung chuyển - Ảnh: Internet

Vụ nổ kinh hoàng tạo ra nhiều hố sâu, khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người bị thương, 4 căn nhà xung quanh đổ sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà trong khu vực lân cận bị hư hỏng, nứt tường và trần nhà...

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cho biết, gia đình ông Tiến làm nghề thu gom phế liệu ở thôn đã lâu. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Clip: Toàn cảnh hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt - Ảnh 2
4 ngôi nhà xung quanh kho phế liệu bị đổ sập hoàn toàn - Ảnh: Internet
Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt - Ảnh 3
Hàng trăm ngôi nhà ở khu vực lân cận bị hư hỏng - Ảnh: Internet
Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt - Ảnh 4
Cả thôn Quan Độ (Bắc Ninh) tan hoang sau vụ nổ - Ảnh: Internet
Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt - Ảnh 5
Khoảng 14 giờ 30 ngày 3/1, người đàn ông này đang quét dọn nhà xưởng thì đầu đạn phát nổ dẫn đến bị thương ở tay, chân và mặt - Ảnh: Zing
Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt - Ảnh 6
Lực lượng công an thu nhặt đầu đạn tại hiện trường - Ảnh: Zing
Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì khi bị bắt - Ảnh 7
Bé Đặng Thùy Trang (5 tuổi) thiệt mạng trong vụ nổ là con gái duy nhất của vợ chồng anh Tiến và chị Sen. Khi hay tin đứa con phải cố gắng chạy chữa hơn 10 năm mới sinh được qua đời, cả hai vợ chồng chết lặng. Dù bị thương nặng nhưng hai vợ chồng vẫn cố ôm vết thương rời bệnh viện trở về lo tang lễ và nhìn mặt con lần cuối - Ảnh: Zing
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân

Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) sáng nay khiến hàng chục người thương vong thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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