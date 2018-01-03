Vợ chồng anh Tiến và chị Sen lấy nhau được 10 năm, chạy chữa mãi mới có con. Ai ngờ vụ nổ kinh hoàng xảy ra cướp đi sinh mạng của cô con gái 5 tuổi. Hay tin con mất, vợ chồng anh Tiến đau đớn ôm vết thương về quê lo tang lễ.

Được biết gia đình anh Tiến sống sát ngôi nhà xảy ra vụ nổ. Sau tai nạn kinh hoàng, anh Tiến bị đa chấn thương còn vợ anh bị thương nặng. Đau đớn hơn, đứa con gái duy nhất của anh chị, bé Đặng Thùy Trang (5 tuổi) đã thiệt mạng. Khi hay tin đứa con anh chị phải cố gắng chạy chữa hơn 10 năm mới sinh được qua đời, cả hai vợ chồng chết lặng. Dù bị thương nặng nhưng hai vợ chồng vẫn cố ôm vết thương rời bệnh viện trở về lo tang lễ và nhìn mặt con lần cuối. Từ lúc nghe tin con gái qua đời, chị Sen khóc không ngừng và liên tục ngất xỉu.

Người thân của anh Tiến đau đớn kể lại sự việc - Ảnh: Internet Sau khi tổ chức tang lễ cho bé Trang, người thân phải đưa vợ chồng anh Tiến sang nhà khác ở để tiện chăm sóc, tránh gây ảnh hưởng tâm lý khi nhìn thấy những cảnh tượng đau lòng trong nhà. Bàn thờ của đứa trẻ xấu số - Ảnh: Internet Cùng cảnh ngộ với gia đình anh Tiến, vụ nổ đã khiến bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) con của anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) và chị Đặng Thị Thắm tử vong. Hiện tại, anh Lợi đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng đa chấn thương, gót chân phải có dị vật. Còn chị Thắm bị nặng hơn, đa chấn thương, vỡ xương chậu, nguy cơ vỡ bàng quang.

Gia đình vẫn chưa nói cho vợ chồng anh Lợi biết về cái chết của bé Nam - Ảnh: Internet Chia sẻ với các cơ quan truyền thông, chị Thuấn, cô họ của bé Nam cho biết vợ chồng anh Lợi làm nghề thu gom sắt vụn, hiện đang ở nhờ nhà người thân. Lúc xảy ra vụ nổ, trong nhà có vợ chồng anh Lợi cùng hai đứa con. Sức ép từ vụ nổ khiến ngôi nhà bị san phẳng, bé Nam tử vong, cha mẹ bé bị thương nặng còn con gái lớn của anh Lợi may mắn thoát nạn. Vì sợ tâm lý của người bệnh bị ảnh hưởng nên gia đình vẫn chưa cho anh Lợi và chị Thắm biết tin con trai qua đời. Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 4 giờ sáng hôm nay (3/1), tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương. Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nổ lớn ở Bắc Ninh: Cả gia đình thương vong khi vừa đến ở nhờ được vài tháng Vợ chồng anh Nguyễn Văn Lợi vừa chuyển đến căn nhà bỏ không ở nhờ được vài tháng thì xảy ra vụ nổ khiến con trai anh thiệt mạng, 2 vợ chồng bị thương.

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