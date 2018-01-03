Vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng nay (3/1) tại làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh khiến hai đứa trẻ tử vong, 7 người bị thương. Người dân không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người cha vừa gào khóc thảm thiết, vừa đào bới gạch đá tìm con.

Trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Yên Phong cho biết: “Vụ nổ xảy ra vào lúc sáng tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn khiến 7 người bị thương và hai người tử vong. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh”.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 7 người bị thương - Ảnh: Internet Sau khi vụ nổ xảy ra, bé gái 5 tuổi và bé trai 1 tuổi bị gạch đá vùi lấp tử vong. Chứng kiến cảnh người thân điên cuồng gào khóc đào bới để tìm thi thể của hai đứa trẻ xấu số, nhiều người không cầm được nước mắt. Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà kế bên, khói bụi bay mịt mù. Tại hiện trường có rất nhiều đầu đạn rơi vãi, Một số ngôi nhà nằm trong bán kính 500 mét quanh đó cũng bị rung chuyển, tốc mái, vỡ kính.

Xung quanh hiện trường có nhiều đầu đạn rơi vãi - Ảnh: Internet Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội đến hiện trường để điều tra, làm rõ. Lời kể của người dân Một người dân sống cách trung tâm vụ nổ khoảng 1 km kể lại rằng lúc hơn 4 giờ sáng anh chuẩn bị thức dậy tập thể dục thì nghe một tiếng nổ cực lớn. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, anh cùng một số người dân sống xung quanh đến gần kho chứa phế liệu thì phát hiện nó đã bị san phẳng, nhiều ngôi nhà gần đó cũng bị bay cửa, sập trần. Bên cạnh đó, vụ nổ còn tạo ra một hố sâu rộng khoảng 4 mét, dài 20 mét. Nhiều ngôi nhà lân cận cũng bị tốc mái, sập trần - Ảnh: Internet Được biết, kho chứa này thuộc sở hữu của một gia đình buôn bán phế liệu lâu năm nhưng gia đình chủ sinh sống ở nơi khác.

Hiện trường vụ nổ làm 2 người chết, 7 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái Vụ nổ lớn xảy ra vào sáng 3/1, ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã làm 2 người chết và 7 người khác bị thương.

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