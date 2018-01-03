Cha gào khóc, điên cuồng đào bới gạch đá tìm xác hai con nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Xã hội 03/01/2018 11:21

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng nay (3/1) tại làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh khiến hai đứa trẻ tử vong, 7 người bị thương. Người dân không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người cha vừa gào khóc thảm thiết, vừa đào bới gạch đá tìm con.

Trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Yên Phong cho biết: “Vụ nổ xảy ra vào lúc sáng tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn khiến 7 người bị thương và hai người tử vong. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh”.

Cha gào khóc, điên cuồng đào bới gạch đá tìm xác hai con nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 7 người bị thương - Ảnh: Internet

Sau khi vụ nổ xảy ra, bé gái 5 tuổi và bé trai 1 tuổi bị gạch đá vùi lấp tử vong. Chứng kiến cảnh người thân điên cuồng gào khóc đào bới để tìm thi thể của hai đứa trẻ xấu số, nhiều người không cầm được nước mắt.

Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà kế bên, khói bụi bay mịt mù. Tại hiện trường có rất nhiều đầu đạn rơi vãi, Một số ngôi nhà nằm trong bán kính 500 mét quanh đó cũng bị rung chuyển, tốc mái, vỡ kính.

Cha gào khóc, điên cuồng đào bới gạch đá tìm xác hai con nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Xung quanh hiện trường có nhiều đầu đạn rơi vãi - Ảnh: Internet

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội đến hiện trường để điều tra, làm rõ.

Lời kể của người dân

Một người dân sống cách trung tâm vụ nổ khoảng 1 km kể lại rằng lúc hơn 4 giờ sáng anh chuẩn bị thức dậy tập thể dục thì nghe một tiếng nổ cực lớn. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, anh cùng một số người dân sống xung quanh đến gần kho chứa phế liệu thì phát hiện nó đã bị san phẳng, nhiều ngôi nhà gần đó cũng bị bay cửa, sập trần. Bên cạnh đó, vụ nổ còn tạo ra một hố sâu rộng khoảng 4 mét, dài 20 mét.

Cha gào khóc, điên cuồng đào bới gạch đá tìm xác hai con nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh - Ảnh 3
Nhiều ngôi nhà lân cận cũng bị tốc mái, sập trần - Ảnh: Internet

Được biết, kho chứa này thuộc sở hữu của một gia đình buôn bán phế liệu lâu năm nhưng gia đình chủ sinh sống ở nơi khác.

Hiện trường vụ nổ làm 2 người chết, 7 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái

Hiện trường vụ nổ làm 2 người chết, 7 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái

Vụ nổ lớn xảy ra vào sáng 3/1, ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã làm 2 người chết và 7 người khác bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   bắc ninh nổ kho phế liệu 2 đứa trẻ tử vong 2 bé tử vong trong vụ nổ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 31 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày