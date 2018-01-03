Vào khoảng 4 giờ 30 sáng nay (3/1), tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết, 7 người bị thương và hàng chục căn nhà bị san phẳng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về để chế xuất phế liệu dẫn đến phát nổ. Trước đến nay, thôn Quan Độ là nơi chuyên buôn bán đồ phế thải, sắt vụn.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã cử cán bộ xuống hiện trường động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn. Đồng thời cũng chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ vật liệu nổ này xuất phát từ đâu.