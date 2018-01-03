Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân

Tin nóng 03/01/2018 11:35

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) sáng nay khiến hàng chục người thương vong thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vào khoảng 4 giờ 30 sáng nay (3/1), tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết, 7 người bị thương và hàng chục căn nhà bị san phẳng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về để chế xuất phế liệu dẫn đến phát nổ. Trước đến nay, thôn Quan Độ là nơi chuyên buôn bán đồ phế thải, sắt vụn.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã cử cán bộ xuống hiện trường động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn. Đồng thời cũng chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ vật liệu nổ này xuất phát từ đâu.

Vụ nổ xảy ra khiến ai cũng đau lòng. Hiện đã xác định được 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. "Tôi chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa cho các bệnh nhân và khẩn trương khắp phục hậu quả", ông Quỳnh trao đổi với Phapluatplus.

Clip: Hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh - Nguồn: VTV

Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1
Vụ nổ kinh hoàng khiến cả thôn Quan Độ tan hoang - Ảnh: Internet
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 2
Nhiều ngôi nhà bị đổ sập - Ảnh: Internet
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 3
Nguyên nhân vụ việc được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về để chế xuất phế liệu - Ảnh: Internet
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 4
Vụ nổ khiến 2 em bé (bé trai 1 tuổi và bé gái 5 tuổi) tử vong, 7 người bị thương - Ảnh: Internet
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 5
Một số người đa chấn thương do bị mảnh kính vỡ găm vào cơ thể - Ảnh: Internet
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 6
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ - Ảnh: Internet
Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến hàng chục người thương vong: Công an hé lộ nguyên nhân - Ảnh 7
Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nơi xuất phát của vật liệu nổ - Ảnh: Internet
Cha gào khóc, điên cuồng đào bới gạch đá tìm xác hai con nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Cha gào khóc, điên cuồng đào bới gạch đá tìm xác hai con nhỏ trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng nay (3/1) tại làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh khiến hai đứa trẻ tử vong, 7 người bị thương. Người dân không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người cha vừa gào khóc thảm thiết, vừa đào bới gạch đá tìm con.

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