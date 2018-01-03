Vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) sáng nay khiến hàng chục người thương vong thu hút sự quan tâm của dư luận. Cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
- Danh tính hai em bé 1 tuổi và 5 tuổi tử vong thương tâm trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh
- Hiện trường vụ nổ làm 2 người chết, 7 người bị thương, nhiều nhà dân bị tốc mái
Vào khoảng 4 giờ 30 sáng nay (3/1), tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến 2 người chết, 7 người bị thương và hàng chục căn nhà bị san phẳng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về để chế xuất phế liệu dẫn đến phát nổ. Trước đến nay, thôn Quan Độ là nơi chuyên buôn bán đồ phế thải, sắt vụn.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã cử cán bộ xuống hiện trường động viên, thăm hỏi gia đình người bị nạn. Đồng thời cũng chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ vật liệu nổ này xuất phát từ đâu.
Vụ nổ xảy ra khiến ai cũng đau lòng. Hiện đã xác định được 2 cháu bé tử vong, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. "Tôi chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa cho các bệnh nhân và khẩn trương khắp phục hậu quả", ông Quỳnh trao đổi với Phapluatplus.
Clip: Hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh - Nguồn: VTV