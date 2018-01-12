Theo cán bộ công an huyện, nạn nhân 51 tuổi là gái bán hoa. Hàng ngày, người phụ nữ đi làm cả đêm đến sáng mới về.

Mới đây, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã thông tin với báo chí một số tình tiết mới liên quan đến vụ án người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể. Nạn nhân là bà Đặng Thị N., 51 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú.

Một cán bộ thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Tân Phú cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra, truy tìm hung thủ sát hại người phụ nữ.

Qua xác minh, nạn nhân quê Tây Ninh nhưng thuê phòng trọ ở xã Trà Cổ sống một mình. Hiện trường vụ án có dấu vết xô xát, ẩu đả khiến đồ đạc bị xáo trộn. Chiếc xe máy bà N. thường sử dụng đã biến mất. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản.

Cũng theo vị cán bộ này, bà N. là gái bán hoa, hiện chưa thể xác định nạn nhân hành nghề ở nhà hay chỗ khác. Hàng xóm chỉ biết người phụ nữ làm việc ở một quán cà phê. Hàng ngày, bà N. đi làm cả đêm, đến sáng mới về.

Trong quá trình sống tại địa phương, nạn nhân N. cũng không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Những người sống gần nhà không thấy bà có dấu hiệu yêu đương hay ghen tuông gì.

Tuy đã hơn 50 tuổi nhưng bà N. khá trẻ trung so với tuổi thật. "Nói chung người ta đi bán cà phê cũng sẽ có quan hệ với nhiều đối tượng nên có thể ghen tuông gì đó. Hiện công an vẫn đang điều tra và chưa có cơ sở khẳng định điều gì", vị cán bộ trao đổi với Đất Việt.

Hiện trường vụ án mạng người phụ nữ bị sát hại ở Đồng Nai - Ảnh: Đất Việt

Hôm xảy ra sự việc, chủ nhà trọ không thấy bà N. đi làm như thường lệ, cửa nhà đóng kín mít nên mở ra kiểm tra thì phát hiện sự việc. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người nhà đã đưa nạn nhân về quê mai táng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Như đã đưa tin, vào lúc 12 giờ 30 ngày 9/1, người dân phát hiện bà Đặng Thị N. tử vong trong tình trạng lõa thể trên tấm nệm giữa nhà. Các đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn, hiện trường vương vãi nhiều vết máu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cùng với công an huyện Tân Phú nhanh chóng phong tỏa căn nhà, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc.

Nghi án người phụ nữ bị cướp cưỡng hiếp, sát hại trong nhà Bà Ng. được người dân phát hiện tử vong trên tấm nệm với vết cắt sâu ở cổ, toàn thân nạn nhân không có quần áo, nhiều tài sản trong nhà bị xáo trộn.

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