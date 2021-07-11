Khi nghe thông tin về người đàn ông đi đòi nợ bị đốt xác, nhiều người dân sống cạnh nhà vợ chồng Năng không khỏi bất ngờ vì anh này ở địa phương không có điều tiếng gì.

Theo Zing News, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, tạm giam Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về tội Giết người và Cướp tài sản. Đối tượng này bị bắt khi cảnh sát điều tra vụ ông Dương Công C. (47 tuổi, ở phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) mất tích trong lúc đi đòi nợ 7 tháng trước. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã dẫn bị can đến khám xét tại cửa hàng áo dài ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương. Đây là nơi vợ chồng Năng từng thuê để mở hiệu thuốc. Sau đó, vợ chồng Năng trả lại căn nhà này. Một phụ nữ đã thuê lại để mở tiệm may áo dài. Còn Cao Tài Năng thuê căn nhà khác ở đầu phố để tiếp tục kinh doanh.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, nhiều người dân trên đường Nguyễn Thượng Hãn cho hay, họ rất bất ngờ khi chứng kiến trước đó vài ngày cảnh sát dẫn giải Năng về ngôi nhà thuê (đối tượng đã trả lại) để khám nghiệm. Mặc dù nạn nhân bị sát hại trước đó gần 8 tháng nhưng đến ngày Năng được đưa về hiện trường, người dân mới tìm hiểu và xôn xao việc đối tượng liên quan vụ giết người. Cửa hàng thuốc mới được vợ chồng Năng thuê và khu vực tìm thấy chiếc xe của nạn nhân - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc "Bất ngờ nhất với chúng tôi, cặp vợ chồng này vẫn bình thường, không có chuyện gì trong những tháng qua kể cả họ đã chuyển sang ngôi nhà mới. Chúng tôi có nghe tin là do nợ nần nhưng đối với người trẻ trí thức mà lại gây ra tội rúng động này thật khó tưởng tượng nổi". Ngoài ra một người hàng xóm khác cho biết Cao Tài Năng đã có vợ và hai con, vợ anh ta đang mang thai đứa đứa con thứ ba (khoảng tháng thứ 6).

Một đại diện chính quyền cũng cho hay trên Pháp Luật và Bàn Đọc, vụ án do cấp thành phố điều tra, địa phương chỉ nắm được thông tin từ cách đây ít ngày bất ngờ có đề nghị phối hợp làm công tác hiện trường. Ngoài ra, một đại diện khu dân cư 17, phường Bình Hàn cho hay, Cao Tài Năng chưa từng có tiền án, tiền sự. Vợ chồng Năng sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, sáng đi làm, tối về. Ở địa phương vợ chồng Năng chưa từng có điều tiếng gì, vào đợt dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng Năng còn ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn... phục vụ công tác phòng, chống dịch. Công an tỉnh Hải Dương xác định nạn nhân Dương Công Cường (người mất tích hơn 7 tháng nay) đã bị giết khi đi đòi nợ - Ảnh: Tuổi Trẻ Thông tin từ VTC News cho hay, liên quan vụ việc, đại diện tổ dân phố số 2, khu 7 phường Bình Hàn cho biết, đầu năm 2020, vợ chồng anh T.B cho vợ chồng Năng thuê nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để mở hiệu thuốc. Tuy nhiên, vợ chồng Năng chủ yếu thuê nhân viên, thỉnh thoảng ghé qua, ít khi tiếp xúc với người dân ở tổ dân phố. Cuối năm 2020, vợ chồng Năng trả nhà, chuyển đi. Khoảng tháng 3/2021, ngôi nhà này được chị P. thuê để mở cửa hàng áo dài. Một người dân ở đường Nguyễn Thượng Mẫn cho biết, vợ chồng Cao Tài Năng mở nhiều cửa hàng thuốc tại tỉnh Hải Dương nhưng hiện tại các cửa hàng đều đóng cửa.

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