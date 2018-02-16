Cả gia đình 5 người chết gồm ông Mai Xuân Chính (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chính) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chính là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Liên quan đến vụ án cả gia đình 5 người chết bất thường tại căn nhà trong hẻm 131, đường số 7 (khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM), người dân trong khu vực tỏ ra vô cùng bàng hoàng và không tin nổi vào những chuyện đã xảy ra. Dư luận hiện đang đặc biệt quan tâm đến vụ án, mong cơ quan công an sớm bắt được hung thủ.

Thi thể của chị Hồng được phát hiện ngay cửa ra vào, trên người có nhiều vết đâm. Tuy nhiên, trước cửa ngôi nhà có một con chó béc-giê rất hung dữ canh gác. Sau khi khống chế được chú chó, lực lượng chức năng tiếp tục vào bên trong căn nhà làm rõ vụ việc.

Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra bước đầu nhận định, cả 5 nạn nhân đều bị sát hại dã man và nghi phạm là người quen của gia đình.

Tại phòng ngủ thứ nhất, công an phát hiện thi thể cháu Mai Huyền Diệu và cháu Mai Huyền Diệp nằm trên nệm đặt trên sàn nhà.

Tại phòng ngủ thứ hai, công an phát hiện thi thể cháu Mai Xuân Triệu nằm trên nệm đặt trên sàn nhà.

Tại phòng ngủ thứ ba, công an phát hiện thi thể ông Mai Xuân Chinh cũng bị sát hại và nằm trên nền sàn nhà. Nạn nhân Chinh có vết cắt sâu ở cổ.

Thi thể các nạn nhân trong vụ thảm án gia đình 5 người có nhiều vết đâm, vết cắt - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, sáng hôm qua (15/2), một nam thanh niên đến ngôi nhà nơi xảy ra thảm án để giao gà Tết cho người chủ thì phát hiện người vợ nằm gục chết trước cửa liền báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định người chồng cùng 3 đứa con cũng đã tử vong ở nhiều vị trí khác nhau.

Ông Chinh là chủ cơ sở chuyên làm máng xối inox, kinh tế gia đình rất khá giả. Tính tình vợ chồng nạn nhân hiền lành và chưa từng gây gổ với ai bao giờ.

Lần cuối cùng hàng xóm nhìn thấy gia đình ông Chinh là ngày 28 Tết (13/2). Nhà ông làm tiệc tất niên để tiễn thợ về quê. Bà Hồng còn nói với hàng xóm rằng chuẩn bị đi làm tóc để đón Tết.

Nhưng sau đó người dân không thấy ai trong gia đình này xuất hiện. Hàng xóm tưởng gia đình về quê ăn Tết chứ không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy. Một số tài sản được xác định là đã bị mất.

Cảnh sát tiến hành truy xuất hình ảnh từ các camera an ninh trong khu vực để xác minh đối tượng tình nghi, đồng thời tiến hành lấy lời khai từ các nhân chứng và hàng xóm.

Hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn, tiếp tục truy tìm các dấu vết liên quan để phá án nhanh nhất có thể.