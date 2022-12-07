Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học, cô giáo trẻ bất ngờ mất liên lạc, người thân ráo riết đăng tin tìm kiếm

Tin nóng 07/12/2022 08:00

Theo thầy Phan Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện điện thoại của cô C. có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Thông tin từ báo Tiền Phong, ông Nguyễn Bảo Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ giáo viên của trường bị mất liên lạc nhiều giờ qua, hiện gia đình đang tổ chức tìm kiếm.

Nữ giáo viên đang mất liên lạc là cô L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Theo người thân nữ giáo viên, khoảng 17h30 ngày 5/12, cô C. báo với gia đình đã đi từ thành phố Vinh đến thành phố Hà Tĩnh và đang di chuyển đến trường dạy học ở huyện Hương Khê. Sau đó, nữ giáo viên bất ngờ mất liên lạc.

Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học, cô giáo trẻ bất ngờ mất liên lạc, người thân ráo riết đăng tin tìm kiếm - Ảnh 1
Nữ giáo viên L.T.T.C mất tích - Ảnh: Vietnamnet

 

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau đó, gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm. Theo thầy Phan Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện điện thoại của cô C. có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

"Cô C. ở nội trú tại trường, sáng nay gia đình đến trường phá cửa kiểm tra nhưng không thấy cô trong phòng, đồ đạc vẫn sắp xếp gọn gàng. Gia đình nhờ định vị thì điện thoại của cô thường dùng đang có vị trí ở huyện Kỳ Anh, người thân đang vào Kỳ Anh để tìm kiếm. Diễn biến mới nhất là khoảng 20h tối nay, cô C. đã dùng điện thoại chuyển tiền trả cho một thầy giáo trong trường. Theo tôi, cô vẫn đang an toàn" - thầy Toàn nói thêm.

Lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch cũng cho biết, cô C. công tác ở trường từ tháng 10 đến nay. Ngày 3/12 là cuối tuần nên cô về Nghệ An. Đến chiều qua, cô vào lại trường để tham gia giảng dạy thì mất liên lạc.

Hiện người thân đã trình báo lực lượng chức năng để cùng tìm tung tích cô giáo.

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