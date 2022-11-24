Truy tìm tài xế và xe ô tô tông chết nữ công nhân môi trường rồi bỏ chạy

Tin nóng 24/11/2022 09:05

Khi đi được một đoạn chị L. bị một chiếc xe ô tô chưa rõ BKS và danh tính người cầm lái đâm phải. Điều đáng nói là sau khi va chạm, tài xế xe ô tô điều khiển xe khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Giao thông, sáng 24/11, một lãnh đạo đội CSGT-TT Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm chiếc xe ô tô trong vụ tai nạn trên đường Phan Đình Phùng khiến 1 công nhân môi trường tử vong.

Trước đó, vào khoảng gần 22h ngày 22/11, trên đường Phan Đình Phùng (phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) xảy ra 1 vụ TNGT. Hậu quả khiến chị H.T.L. (SN 1984, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong.

Theo hình ảnh camera an ninh của nhà dân trên đường Phan Đình Phùng ghi lại, vào khoảng thời gian trên chị L. di chuyển sang đường để thu gom rác. Khi đi được một đoạn chị L. bị một chiếc xe ô tô chưa rõ BKS và danh tính người cầm lái đâm phải. Điều đáng nói là sau khi va chạm, tài xế xe ô tô điều khiển xe khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Truy tìm tài xế và xe ô tô tông chết nữ công nhân môi trường rồi bỏ chạy - Ảnh 1
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với Pháp luật plus, người nhà của chị L. cho biết: Hiện nay, gia đình đang tiến hành các thủ tục để tiến hành mai táng cho chị L. Chúng tôi cũng đã có đơn trình báo gửi cơ quan Công an, trưa hôm nay phía Công an cũng đã cử người về làm việc với gia đình.

Được biết, chị L. cùng chồng và 2 con nhỏ đang sinh sống tại xóm 2, xã Hưng Lĩnh. Chị L. hiện đã làm công nhân thu gom rác cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nghệ An được 19 năm.

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