Tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ rồi tiếp tục 'gây họa' cho nhiều phương tiện khác

Tin nóng 16/11/2022 09:03

Khoảng 22h20 tối 15/11, nhiều xe máy đang đứng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị ô tô mang biển kiểm soát 30G-055.17 tông trúng. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, sáng 16/11, Chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 22h đêm qua, tại đường Dương Đình Nghệ (đoạn đối diện Tổng cục Hải quan) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 30G-055.17 di chuyển trên đường Dương Đình Nghệ đã va chạm với các phương tiện đi cùng chiều gồm: Xe máy BKS 29X1-619.03 do chị Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển; xe máy BKS 34B4-153.78 do anh Lê Anh Phúc (SN 1995, trú tại Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội ) điều khiển; xe máy BKS 29S3-8308 do anh Đỗ Tự Nhiên (SN 1947, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) điều khiển; xe ô tô 30H-033.26 do anh Nguyễn Hùng Thắng (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) điều khiển…

Tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ rồi tiếp tục 'gây họa' cho nhiều phương tiện khác - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn trong đêm - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 5 phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Theo nhân chứng, người điều khiển xe ô tô 30G-055.17 là nữ, có dấu hiệu sử dụng rượu bia.

"Hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành test nồng độ cồn của những người liên quan trong vụ việc để xác minh, làm rõ" - Chỉ huy Đội CSGT số 6 cho hay.

Tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ rồi tiếp tục 'gây họa' cho nhiều phương tiện khác - Ảnh 2
Nạn nhân bàng hoàng sau vụ tai nạn - Ảnh: báo Lao động

Trao đổi với báo Lao động, Anh Đỗ Minh Đức - người nhà 2 nạn nhân cho biết, khi bố mẹ anh đang lưu thông trên đường Dương Đình Nghệ, dừng chờ đèn đỏ thì bị xe ô tô tông trúng. Chiếc xe chưa dừng lại và tiếp tục va chạm với nhiều xe máy và một xe ô tô khác. Anh Đức cho biết: “Cả bố mẹ tôi hơn 70 tuổi bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Trong đó, mẹ tôi bị gãy xương đùi, còn bố tôi bị thương đang chiếu chụp phần cổ”.

Chứng kiến vụ việc, anh Vinh, một tài xế cho biết: “Lúc đó đèn đỏ còn hơn 20 giây, vừa đi qua đèn đỏ một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng xe va chạm lớn. Theo phản xạ tôi quay lại và quan sát thấy chiếc xe màu trắng tông một loạt xe máy, chiếc xe gây tai nạn do một người phụ nữ điều khiển“.

Tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn tông hàng loạt xe máy đang chờ đèn đỏ rồi tiếp tục 'gây họa' cho nhiều phương tiện khác - Ảnh 3
cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ tai nạn và điều tiết giao thông - Ảnh: báo Lao động

Chị N.T.N - một nạn nhân trong vụ tông xe cho biết: “Khi chiếc xe trắng lao đến tôi bị bất ngờ, sự việc diễn ra rất nhanh nên tôi cũng không kịp hình dung cụ thể mình bị đâm như thế nào. Chỉ biết lúc đấy ngã ra một lúc mà không thấy người trên xe ô tô đi xuống, may có những người đi đường khác qua dìu tôi và hai cô chú nữa“.

Chị N. cho biết chân trái chị rất đau, nhưng không bị thương nặng bằng hai cô chú lớn tuổi bị tông phải phía sau.

Trên đường đi đón mẹ, nam sinh bị ô tô hất văng xuống đường, tử vong thương tâm: Hiện trường đầy kinh hoàng

Trên đường đi đón mẹ, nam sinh bị ô tô hất văng xuống đường, tử vong thương tâm: Hiện trường đầy kinh hoàng

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên QL62 khiến nam học sinh lớp 9 tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn liên hoàn tai nạn liên hoàn ở Hà Nội tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 8 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào