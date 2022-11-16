Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 30G-055.17 di chuyển trên đường Dương Đình Nghệ đã va chạm với các phương tiện đi cùng chiều gồm: Xe máy BKS 29X1-619.03 do chị Nguyễn Thị Nga (SN 1988, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển; xe máy BKS 34B4-153.78 do anh Lê Anh Phúc (SN 1995, trú tại Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội ) điều khiển; xe máy BKS 29S3-8308 do anh Đỗ Tự Nhiên (SN 1947, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) điều khiển; xe ô tô 30H-033.26 do anh Nguyễn Hùng Thắng (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) điều khiển…

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống , sáng 16/11, Chỉ huy Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 22h đêm qua, tại đường Dương Đình Nghệ (đoạn đối diện Tổng cục Hải quan) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

"Hiện nay lực lượng chức năng đang tiến hành test nồng độ cồn của những người liên quan trong vụ việc để xác minh, làm rõ" - Chỉ huy Đội CSGT số 6 cho hay.

Nạn nhân bàng hoàng sau vụ tai nạn - Ảnh: báo Lao động

Trao đổi với báo Lao động, Anh Đỗ Minh Đức - người nhà 2 nạn nhân cho biết, khi bố mẹ anh đang lưu thông trên đường Dương Đình Nghệ, dừng chờ đèn đỏ thì bị xe ô tô tông trúng. Chiếc xe chưa dừng lại và tiếp tục va chạm với nhiều xe máy và một xe ô tô khác. Anh Đức cho biết: “Cả bố mẹ tôi hơn 70 tuổi bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Trong đó, mẹ tôi bị gãy xương đùi, còn bố tôi bị thương đang chiếu chụp phần cổ”.

Chứng kiến vụ việc, anh Vinh, một tài xế cho biết: “Lúc đó đèn đỏ còn hơn 20 giây, vừa đi qua đèn đỏ một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng xe va chạm lớn. Theo phản xạ tôi quay lại và quan sát thấy chiếc xe màu trắng tông một loạt xe máy, chiếc xe gây tai nạn do một người phụ nữ điều khiển“.

cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường xác minh, làm rõ vụ tai nạn và điều tiết giao thông - Ảnh: báo Lao động

Chị N.T.N - một nạn nhân trong vụ tông xe cho biết: “Khi chiếc xe trắng lao đến tôi bị bất ngờ, sự việc diễn ra rất nhanh nên tôi cũng không kịp hình dung cụ thể mình bị đâm như thế nào. Chỉ biết lúc đấy ngã ra một lúc mà không thấy người trên xe ô tô đi xuống, may có những người đi đường khác qua dìu tôi và hai cô chú nữa“.

Chị N. cho biết chân trái chị rất đau, nhưng không bị thương nặng bằng hai cô chú lớn tuổi bị tông phải phía sau.