Theo cảnh sát, khi bị truy đuổi, chặn xe ở cây xăng, Ngọc A. và T. ngã xuống đất, bị ô tô của Đăng chèn qua người.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 23/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã triệu tập 10 người liên quan lên để làm rõ vụ việc xe ôtô tông 2 thiếu nữ khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương tại cây xăng trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Theo nhà chức trách, khoảng 1 giờ sáng ngày 22/11, Nguyễn Hải Đăng (SN 1999, trú tại Yên Bái) được Vũ Quốc T. (SN 1998) và Đặng Tiến S. (SN 2000, cùng trú tại Yên Bình, Yên Bái) thuê lái xe ôtô qua tỉnh Vĩnh Phúc đón bạn. Đăng đồng ý và điều khiển xe ôtô mang BKS 21A-115.xx chở tất cả.

Hiện trường được camera ghi lại - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, tại địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm của T. không đón được bạn mà lại bị một nhóm người đi trên hai ô tô biển kiểm soát 88A-26975 (trên xe có 5 người) và 30F-82152 (trên xe có 4 người) chặn đường.

Sợ bị đánh, Đăng quay xe bỏ chạy theo hướng từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang. Đến cây xăng thuộc thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang (cách địa điểm bị chặn xe khoảng 8 km), Đăng dừng lại mua xăng.

Hai ô tô đuổi kịp theo phía sau. Nhóm người trên hai xe xuống chặn xe của Đăng. Đăng điều khiển cho xe lùi về phía sau. Lúc này, Đoàn Thanh T. (SN 2005, trú tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Thị Ngọc A. (SN 2006, trú tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đi trên xe 88A-26975 chạy đuổi theo, nhảy lên nắp capo xe của Đăng.

Đăng lùi xe và nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy. Ngọc A. và T. ngã xuống đất, bị ô tô của Đăng chèn qua người. Phạm Thị Ngọc A. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau không qua khỏi, Đoàn Thanh T. bị thương.

8h cùng ngày, Công an Tuyên Quang đã vận động Nguyễn Hải Đăng và 2 đối tượng đi cùng xe đến phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quanng triệu tập 7 người trên hai ô tô đuổi chặn xe của nhóm Đăng đến để làm rõ nguyên nhân.

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