TP.HCM: Thấy bé gái ở nhà một mình, người đàn ông mặc áo xe ôm lừa lấy điện thoại

Mẹ của bé gái trong clip cho biết, chiều 5/12 chị để con gái ở nhà trông quán nước còn mình chạy đến trường học cách đó 800m để đón con gái đầu đi học về.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 6/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ lừa lấy chiếc điện thoại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú vào chiều 5/12.

Hình ảnh người đàn ông tiếp cận và lấy điện thoại từ bé gái 7 tuổi - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ Vietnamnet, chị V.T.N.H (40 tuổi, quê Đồng Nai) là mẹ của bé gái trong clip cho biết, chiều 5/12 chị để con gái ở nhà trông quán nước còn mình chạy đến trường học cách đó 800m để đón con gái đầu đi học về.

Khi về đến nhà, chị H. phát hiện điện thoại của mình đã biến mất nên gặng hỏi con gái 7 tuổi. Kiểm tra camera an ninh, chị H. phát hiện vào thời điểm chị vừa rời khỏi nhà để đi đón con gái lớn đã có một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ chạy đến dừng xe trước quán.

Sau khi đi vào phía trong để quan sát, người này kêu bé gái 7 tuổi lấy chiếc điện thoại của mẹ đưa cho hắn. Bé gái đã làm theo lời người đàn ông. Sau khi lấy được điện thoại, tên này nhanh chóng lên xe rời đi.

Chiếc điện thoại chị H. mua cách đây 1 năm với giá là 7 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. đã gọi điện báo và cung cấp đoạn clip cho một người có chức trách tại địa phương nhưng chưa trình báo bằng văn bản tới cơ quan công an.

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