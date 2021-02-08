TP.HCM: Phong tỏa một trường mầm non, cách ly 41 trẻ

Tin nóng 08/02/2021 23:59

Tối 8/2, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, đơn vị vừa lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly 41/44 bé tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6, quận Gò Vấp).

Bác sĩ Hòa cho biết nhóm trẻ tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ này có liên quan đến 2 trường hợp dương tính với COVID-19 mà ngành y tế TP.HCM vừa công bố. Tại trường này, có 41 bé được cách ly tại nhà cùng ba mẹ theo quy định mới và ba mẹ cũng phải xét nghiệm. Ngoài ra, 3 bé khác đã về địa phương khác, trong đó có 1 bé ở Tân Phú đã được báo cáo đến địa phương giám sát xử lý.

covid 19 1
Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhóm trẻ Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngành y tế địa phương đã phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm, nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả người liên quan đến các ca nhiễm mới trên địa bàn. Theo đó, quận Gò Vấp đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.030 dân cư tại chung cư Felix Homes; 41/44 trẻ dưới 5 tuổi tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ và 108 mẫu xét nghiệm tại hẻm 251 (phường 10, quận Gò Vấp). 

Dưới đây là các địa điểm đang được phong tỏa:

1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12.

3. Thạnh Lộc 4, phường Thạnh Lộc, quận 12.

4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12.

5. Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

6. Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

7. Hẻm 480, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh.

8. Đường Xô viết nghệ tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh.

9. Chung cư Felix 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp.

10. Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp.

11. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình.

12. Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

13. Hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức.

TP.HCM: Phong tỏa một trường mầm non, cách ly 41 trẻ - Ảnh 2

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Tin vui: Quảng Ninh công bố đã kiểm soát được dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh đã chính thức công bố về việc tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, đúng như đã hứa với người dân trước đó là kiểm soát dịch trước ngày 28 Tết Nguyên đán.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 TP.HCM Covid-19 trường mầm non

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào