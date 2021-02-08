TP.HCM: Phong tỏa một trường mầm non, cách ly 41 trẻ

Tối 8/2, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, đơn vị vừa lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly 41/44 bé tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6, quận Gò Vấp).

Bác sĩ Hòa cho biết nhóm trẻ tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ này có liên quan đến 2 trường hợp dương tính với COVID-19 mà ngành y tế TP.HCM vừa công bố. Tại trường này, có 41 bé được cách ly tại nhà cùng ba mẹ theo quy định mới và ba mẹ cũng phải xét nghiệm. Ngoài ra, 3 bé khác đã về địa phương khác, trong đó có 1 bé ở Tân Phú đã được báo cáo đến địa phương giám sát xử lý.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhóm trẻ Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngành y tế địa phương đã phối hợp các ngành chức năng nhanh chóng khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến các ca nghi nhiễm, nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc và khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tất cả người liên quan đến các ca nhiễm mới trên địa bàn. Theo đó, quận Gò Vấp đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.030 dân cư tại chung cư Felix Homes; 41/44 trẻ dưới 5 tuổi tại Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ và 108 mẫu xét nghiệm tại hẻm 251 (phường 10, quận Gò Vấp).

Dưới đây là các địa điểm đang được phong tỏa: 1. Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. 2. Thạnh Lộc 48, phường Thạnh Lộc, quận 12. 3. Thạnh Lộc 4, phường Thạnh Lộc, quận 12. 4. Khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12. 5. Khu phố 5, Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. 6. Đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 7. Hẻm 480, đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. 8. Đường Xô viết nghệ tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. 9. Chung cư Felix 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp. 10. Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, phường 6, quận Gò Vấp. 11. Đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình. 12. Đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. 13. Hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức.

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