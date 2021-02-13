TP.HCM phong tỏa khu vực nơi ở của 2 mẹ con nghi nhiễm COVID-19 vừa phát hiện

Tin nóng 13/02/2021 12:27

Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 liên quan đến nhân viên công ty VIAGS mới, khu vực nơi ở của 2 mẹ con tại Tổ 17, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) đã bị phong tỏa cũng như truy vết, mở rộng xét nghiệm.

Hai trường hợp này là hai mẹ con cư ngụ tại Quận 12, được phát hiện thêm trong đợt xét nghiệm cho các hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS.

Trường hợp người con từng là nhân viên bốc xếp hàng hoá thời vụ của công ty VIAGS. Trong đợt xét nghiệm hộ gia đình nhân viên sân bay, người này cùng gia đình ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát.

Sáng ngày 11/2 mẫu xét nghiệm gộp gia đình có kết quả nghi ngờ. Tiếp tục tiến hành xét nghiệm mẫu đơn, TP xác định có 2 trường hợp là hai mẹ con nghi nhiễm.

Ngoài người con là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, người mẹ làm việc ở Công ty GGM tại KCN Tân Bình, đóng tại địa bàn quận Bình Tân.

Do đó TP đã tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, địa điểm liên quan đến hai trường hợp này, xử lý theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện 2 ca nghi nhiễm mới, khu vực nơi ở của 2 mẹ con tại Tổ 17, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) đã bị lực lượng chức năng đưa rào chắn đến phong tỏa.

 Ngày 13/2, ngành y tế TP phối hợp với cơ quan chức năng phường Đông Hưng Thuận đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm mở rộng cho các hộ dân khu vực đường ĐHT8 thuộc KP4, 5 phường Đông Hưng Thuận và mở rộng sang một số khu vực phường Tân Hưng Thuận.

TP.HCM phong tỏa khu vực nơi ở của 2 mẹ con nghi nhiễm COVID-19 vừa phát hiện - Ảnh 1

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