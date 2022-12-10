Thấy người phụ nữ đi một mình trong đêm tối, kẻ 'yêu râu xanh' ép xe xuống đường rồi khống chế 'giở trò đồi bại'

Tin nóng 10/12/2022 10:09

Khi chị L. chống cự, la hét và người dân phát hiện, đối tượng Thuận lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, chị L. đã đến Công an trình báo sự việc.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 9/12, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Thạch Thuận (SN 1998, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 4/12, Thuận điều khiển xe máy biển số 84B1-522.85 đi đến cổng văn hoá ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom thì thấy chị H.T.L. đi xe máy một mình, nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

 

Thấy người phụ nữ đi một mình trong đêm tối, kẻ 'yêu râu xanh' ép xe xuống đường rồi khống chế 'giở trò đồi bại' - Ảnh 1
Đối tượng Thuận tại vị trí thực hiện hành vi hiếp dâm - Ảnh: Công an Đồng Nai

Thro thông tin từ Vietnamnet, lúc này Thuận điều khiển áp sát xe chị L. rồi dùng tay đẩy nạn nhân ngã xuống bãi cỏ bên đường và nhanh chóng khống chế nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị chị L chống trả, tri hô và sợ người đi đường phát hiện, Thuận lập tức bỏ chạy.

Sau đó, chị L. đã đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc. Qua xác minh, hơn một ngày sau công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ Thạch Thuận.

Tại cơ quan Công an, Thuận đã khai nhận hành vi.

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