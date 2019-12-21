Nghi ngờ bị phản bội, Tuấn chất vấn “vợ hờ” dẫn đến mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, đối tượng đi mua liềm về giết người tình.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1980, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị L.Y.N (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh), người yêu của Tuấn. Dù chưa kết hôn nhưng cả hai đã sống như vợ chồng nhiều năm tại ấp 4, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin trên Tổ Quốc, vào trưa 8/12, Tuấn không thấy chị Y.N ở nhà nên gọi điện nhưng không ai nghe máy. Khi đi đến gần UBND xã Lộc Ninh, Tuấn nhìn thấy “vợ hờ” ngồi uống bia chung với một số người đàn ông khác. Lúc này, chị Y.N cũng ra dẫn Tuấn vào trong nhậu chung.

Vì ghen tuông, Tuấn đã dùng liềm giết người tình - Ảnh: Internet

Sau khi tàn cuộc nhậu, cả hai chuẩn bị ra về thì nảy sinh mâu thuẫn vì Tuấn nghi ngờ chị Y.N có tình cảm với người đàn ông khác. Cãi nhau xong, người này kêu “vợ hờ” lên xe để về nhà nhưng chị Y.N không đồng ý. Chính vì vậy Tuấn nảy sinh ý định giết người tình. Ngay sau đó, Tuấn lấy xe đi mua liềm rồi quay trở lại tìm chị Y.N.

Đang trên đường đi, Tuấn thấy chị Y.N ở khu vực ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh nên dọa “tao cắt cổ mày…”. Chị Y.N chẳng những không sợ mà còn thách thức: “Tao thách mày đó, mày dám không…”. Nghe vậy, Tuấn lao tới dùng liềm cắt cổ người tình. Nạn nhân chỉ kịp hét lên vài tiếng rồi gục xuống đất. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường, đến nhà người thân ẩn náu. Người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Biết bản thân không thể thoát tội nên Tuấn đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

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