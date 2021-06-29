Sau khi hành hung tài xế taxi khiến anh phải lạy lục ‘xin lỗi’, tên côn đồ cùng vợ và con trốn đi đâu?

Tin nóng 29/06/2021 09:59

Sau khi ra tay dã man với tài xế taxi khiến anh này choáng váng mặt mày, đối tượng N.C.H (34 tuổi) đã cùng vợ, con trốn khỏi nơi sinh sống tại Bình Phước.

Theo báo Giao Thông, ngày 28/6 Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiến hành truy tìm anh H. (34 tuổi, tạm trú phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) vì người này chính là kẻ đánh dã man anh N.V.T. đang làm công việc lái taxi vào ngày 23/6 gây bức xúc trên mạng xã hội.

Mặc dù có hành vi hết sức đáng lên án nhưng H. đã nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú cùng vợ, con khiến công tác truy tìm của các cán bộ công an có chút khó khăn.

taxi 1

taxi 2
Dù đã được người phụ nữ ngồi sau xe lên tiếng can ngăn nhưng người khách vẫn lao vào đấm đá túi bụi vào mặt tài xế - Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 26/3. anh T. chạy xe taxi tại khu vực đường Hùng Vương (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) thì có khách đón xe nên anh tấp vào rước khách. Tại đây có một người đàn ông cùng vợ con lên xe. Điều đáng nói là trong lúc ngồi trên ô tô, vị khách mất lịch sự khi dùng chân gác lên bảng điều khiển xe. Anh T đã có ý nhắc nhở khách ngay sau đó. Tuy nhiên thay vì thay đổi tư thế và tiếp tục hành trình thì người này đã cố tình gây chuyện, chửi mắng tài xế thậm tệ rồi dùng chân đạp trực tiếp vào đầu, dùng tay đấm chảy máu mặt anh T. khiến người xem hoảng hốt. Dù thông qua đoạn clip chúng ta có thể thấy người phụ nữ ngồi sau xe đã lớn tiếng can ngăn nhưng vị khách tên H. vẫn đấm đá liên tục khiến anh T. phải ôm mặt và nói xin lỗi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

taxi 4
Sau khi bị vị khách hàng hung mặt anh T. be bét máu - Ảnh: Internet

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên anh T. đã phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước với nhiều vết máu trên mặt và cầu cứu Công an phường Tân Bình. Ngay sau khi đoạn clip lên sóng khá nhiều người lên án hành vi bạo lực của vị khách trên và mong cơ quan chức năng mau chóng tìm ra kẻ côn đồ để lấy lại công bằng cho anh T.

Nam sinh viên TP.HCM ‘mây mưa’ quên tắt ứng dụng Zoom khiến cả lớp tá hỏa, giáo viên chứng kiến ‘bóc trần’ chuyện 'hôn hít'

Nam sinh viên TP.HCM ‘mây mưa’ quên tắt ứng dụng Zoom khiến cả lớp tá hỏa, giáo viên chứng kiến ‘bóc trần’ chuyện 'hôn hít'

Những cảnh ‘mây mưa’ của cặp đôi khi học trực tuyến trên Zoom khiến cõi mạng xôn xao và lắc đầu ngao ngán.

Xem thêm
Từ khóa:   clip đánh tài xế taxi kẻ đánh tài xế taxi là ai kẻ đánh tài xế taxi bỏ trốn

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào