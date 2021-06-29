Sau khi ra tay dã man với tài xế taxi khiến anh này choáng váng mặt mày, đối tượng N.C.H (34 tuổi) đã cùng vợ, con trốn khỏi nơi sinh sống tại Bình Phước.

Theo báo Giao Thông, ngày 28/6 Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tiến hành truy tìm anh H. (34 tuổi, tạm trú phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài) vì người này chính là kẻ đánh dã man anh N.V.T. đang làm công việc lái taxi vào ngày 23/6 gây bức xúc trên mạng xã hội. Mặc dù có hành vi hết sức đáng lên án nhưng H. đã nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú cùng vợ, con khiến công tác truy tìm của các cán bộ công an có chút khó khăn.

Dù đã được người phụ nữ ngồi sau xe lên tiếng can ngăn nhưng người khách vẫn lao vào đấm đá túi bụi vào mặt tài xế - Ảnh: Internet Trước đó vào ngày 26/3. anh T. chạy xe taxi tại khu vực đường Hùng Vương (phường Tân Bình, TP Đồng Xoài) thì có khách đón xe nên anh tấp vào rước khách. Tại đây có một người đàn ông cùng vợ con lên xe. Điều đáng nói là trong lúc ngồi trên ô tô, vị khách mất lịch sự khi dùng chân gác lên bảng điều khiển xe. Anh T đã có ý nhắc nhở khách ngay sau đó. Tuy nhiên thay vì thay đổi tư thế và tiếp tục hành trình thì người này đã cố tình gây chuyện, chửi mắng tài xế thậm tệ rồi dùng chân đạp trực tiếp vào đầu, dùng tay đấm chảy máu mặt anh T. khiến người xem hoảng hốt. Dù thông qua đoạn clip chúng ta có thể thấy người phụ nữ ngồi sau xe đã lớn tiếng can ngăn nhưng vị khách tên H. vẫn đấm đá liên tục khiến anh T. phải ôm mặt và nói xin lỗi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi bị vị khách hàng hung mặt anh T. be bét máu - Ảnh: Internet Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên anh T. đã phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước với nhiều vết máu trên mặt và cầu cứu Công an phường Tân Bình. Ngay sau khi đoạn clip lên sóng khá nhiều người lên án hành vi bạo lực của vị khách trên và mong cơ quan chức năng mau chóng tìm ra kẻ côn đồ để lấy lại công bằng cho anh T.

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