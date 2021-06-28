Cháy lớn ở KCN Long Bình Đồng Nai, khói phủ kín trời, cao hàng trăm mét

Vụ cháy lớn xảy ra tại KCN Long Bình, tỉnh Đồng Nai.
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Theo Người Lao Động, khoảng 14 giờ chiều ngày 28/6 tại KCN Long Bình, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ cháy rất lớn. Cột khói bốc cao ngút từ một Công ty hóa chất nằm trong KCN.
Việc khống chế đám cháy vô cùng khó khăn do lửa quá lớn. Hiện lực lượng PCCC vẫn đang tiến hành huy động tối đa lực lượng để tiến hành dập tắt đám cháy.
Theo Tuổi Trẻ, một số công nhân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn kèm khói, lửa bốc lên từ khu nhà xưởng công ty nên tri hô mọi người đến dập lửa, đồng thời hốt hoảng chạy ra ngoài. Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nguồn tin này cho hay, bước đầu xác định vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khoảng 1.500m2 nhà xưởng, nguyên vật liệu, hóa chất, máy móc… bên trong gần như bị cháy rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.