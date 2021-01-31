Sáng 31/1, ghi nhận thêm 14 ca dương tính tại Bắc Ninh, Hòa Bình, Gia Lai, Hà Nội và Hải Dương

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ BN1565 và là mẹ BN 1652. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Bắc Ninh.

Hai trường hợp bệnh đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, liên quan đến ổ dịch Chí Linh.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận tổng cộng 4 ca nhiễm.

Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mới tại quận Nam Từ Liêm, tiền sử tiếp xúc với BN 1694. Trong đợt dịch mới, số ca nhiễm của Hà Nội đang có tổng cộng 9 người.

Còn tại Hải Dương, 4 trường hợp dương tính mới đều ở Chí Linh, nâng số ca nhiễm ở Hải Dương là 179.

Hòa Bình đang tích cực triển khai truy vết F1 - Ảnh minh họa: Internet

Trong cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, TP. HCM và Hải Phòng. Riêng ngày 30/1 đã ghi nhận tổng cộng 61 ca nhiễm. Hai ổ dịch lớn Covid-19 hiện nay là Công ty Poyun ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.

Liên quan đến các vùng dịch trọng điểm, Bộ Y tế đề nghị người làm việc tại công ty Poyun, khu Công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương trong tháng 1/2021; người từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 15/1 đến nay cần khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095, số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm Covid-19.

Tính đến 31/1/2021: Tổng ca nhiễm trên cả nước: 1.781 Số ca khỏi bệnh: 1.456 Số ca tử vong do Covid-19: 35

Bình Dương: Phong tỏa một khu dân cư 388 hộ dân sau khi ghi nhận 2 trường hợp F1 đi từ vùng dịch về Một khu dân cư với 388 hộ dân ở Bình Dương đã bị phong tỏa sau thông tin 2 người dân về từ vùng dịch có tiếp xúc với bệnh nhân 1644 ở Hải Dương.

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