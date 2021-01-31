Bình Dương: Phong tỏa một khu dân cư 388 hộ dân sau khi ghi nhận 2 trường hợp F1 đi từ vùng dịch về

Tin nóng 31/01/2021 00:08

Một khu dân cư với 388 hộ dân ở Bình Dương đã bị phong tỏa sau thông tin 2 người dân về từ vùng dịch có tiếp xúc với bệnh nhân 1644 ở Hải Dương.

Tối ngày 30/1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã thông tin liên quan đến các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương.

Theo đó, ngày 7/1, bà N.T.H. (SN 1965) và bà N.T.P. (SN 1966) cùng ngụ ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có về thăm gia đình tại xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Tại đây, hai bà có tiếp xúc với cháu là N.V.Q (BN 1644, làm việc tại công ty TNHH Poyun Việt Nam).

Ngày 18/1, bà H. bay từ Hải Dương về Bình Dương rồi tiếp xúc với con gái là N.T.T.H. (đang là cán bộ công an xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo). Chị H. sau đó tiếp xúc với các cán bộ UBND xã Tân Hiệp.

Đối với bà P., sau khi từ Hải Dương về Bình Dương, bà đã tiếp xúc với khoảng 60 người, chủ yếu là người thân. Hiện, các bà N.T.H., N.T.P., N.T.T.H. đang cách ly tại trung tâm Y tế huyện Phú Giáo. Các trường hợp tiếp xúc với những người này đang tiến hành xác minh cho khai báo y tế và cách ly tại nhà.

Bình Dương: Phong tỏa một khu dân cư 388 hộ dân sau khi ghi nhận 2 trường hợp F1 đi từ vùng dịch về - Ảnh 1
Cơ quan chức năng huyện Phú Giáo đã tổ chức phong tỏa, lập chốt bảo vệ nghiêm ngặt tại ấp Cà Ná - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, khu vực ấp Cà Ná, xã An Bình, huyện Phú Giáo có khoảng 388 hộ với 1.501 người dân, đã được cơ quan chức năng phong tỏa, lập chốt bảo vệ nghiêm ngặt. Địa phương cũng chỉ đạo tạm dừng đi học đối với học sinh xã An Bình và thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.

Lãnh đạo địa phương cho biết, khi có kết quả âm tính SARS-CoV-2 đối với các trường hợp cách ly, địa phương sẽ gỡ phong tỏa.

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