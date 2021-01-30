Xe khách ngang nhiên vượt tuyến, đón khách từ 'điểm nóng dịch' Hải Dương về Nghệ An

Bất chấp các quy định về phòng chống COVID-19, 1 nhà xe ở Nghệ An vẫn cho xe khách vượt tuyến, chạy đến tỉnh Hải Dương để đón hành khách về Nghệ An.

Theo nguồn tin từ VTC News, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thu hồi phù hiệu các xe khách của 1 nhà xe trên địa bàn.

Cụ thể, trong đêm 29/1, lực lượng chức năng Nghệ An gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, ngành y tế đã vây bắt xe khách BKS 37B-014.16 của nhà xe Đương Hương sau khi xe này chạy đến tỉnh Hải Dương đón 14 hành khách chở về Nghệ An.

Được biết, xe khách Đương Hương đăng ký lộ trình chỉ được phép chạy tuyến Nghệ An - Bến xe Nước ngầm (Hà Nội), nhưng trong những ngày qua, sau khi xe ra Hà Nội, nhà xe đã cho xe vượt tuyến ra tỉnh Hải Dương đón khách, bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và các bộ ngành.

Ngay sau khi áp tải xe về bến xe huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), lực lượng chức năng đã phun thuốc tiêu độc khử trùng, điều tra dịch tễ các hành khách trên xe, sau đó cho số hành khách này về nhà theo dõi sức khỏe theo quy định.

Một xe khách của nhà xe Đương Hương đã bị tước phù hiệu - Ảnh: VTC News

Cùng thuộc nhà xe Đương Hương, khi kiểm tra thiết bị giám sát hành trình xe khách 37B - 016.70, lực lượng chức năng phát hiện ngay trong ngày 29/1, xe này đã chạy trái tuyến đi Hải Dương đón 10 hành khách về Nghệ An. Hiện tất cả hành khách đều đã được lực lượng y tế liên hệ và yêu cầu cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở GTVT Nghệ An đã thu hồi phù hiệu vận tải hành khách của tất cả xe của nhà xe Đương Hương. Lực lượng công an cũng tạm giữ các xe khách này để xử lý theo quy định.

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