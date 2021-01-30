Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã xác định 7 trường hợp là F1 của BN 1611, là các y bác sĩ của khoa Khám bệnh và ngay lập tức được đi cách ly Covid-19 tập trung.

Ông Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, bệnh viện đã rà soát, xác định 7 F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 1611 là các y bác sĩ của khoa Khám bệnh. Bệnh viện đã phối hợp với tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đưa các y bác sĩ trong diện F1 đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Riêng các trường hợp F2 đã được cách ly tại chỗ.

Trước đó, sau khi biết tin bệnh nhân 1611 từng đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương (78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội) vào ngày 25/1 (3 ngày trước khi được ghi nhận dương tính), bộ Y tế đã yêu cầu bệnh viện thực hiện các bước ứng phó theo quy định. Được biết, bệnh nhân này đến bệnh viện khám do viêm xoang. Sau khi khám, bệnh nhân nhận thuốc về nhà, không lưu trú tại bệnh viện.

Đã cách ly 07 y bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương từng tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương khẩn trương rà soát lập danh sách các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1611 và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần trên. Từ đó, lên kế hoạch, tổ chức cách ly ngay cho các đối tượng này theo quy định, đồng thời báo cáo danh sách về Bộ Y tế.

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