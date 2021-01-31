Phú Thọ ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19, chưa rõ nguồn lây

Một nam thanh niên 22 tuổi ở Phú Thọ đã nhập cảnh vào Nhật Bản hôm 18/1 và được lấy mẫu ngay trong ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nam thanh niên này dương tính với COVID-19.

Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh nhân là N.V.T. (nam, sinh năm 1999, địa chỉ thường trú thôn 6, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Ngày 27/1, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế đã nhận được thông tin từ Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế của Nhật Bản về trường hợp công dân này xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại sân bay Nariata, Tokyo, Nhật Bản.

Cụ thể, nam thanh niên này nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 18/1 theo chuyến bay số hiệu JL752 của Hãng hàng không Japan Airline Co.,Ltd, đi từ Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội đến Sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản. Sau đó, thanh niên này được lấy mẫu nước bọt xét nghiệm bằng phương pháp CLEIA. Tại thời điểm này, T. không có biểu hiện triệu chứng bệnh của COVID-19.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng nay ngày 31/1, giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc cho biết, tỉnh Phú Thọ đã khoanh vùng 31 F1 liên quan đến bệnh nhân, xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính.

Ông Ngọc cũng cho biết thêm, thời điểm cuối tháng 12, đầu tháng 1, bệnh nhân T. đi học tiếng Nhật ở Hà Nội, đến ngày 14/1 mới về Phú Thọ và ngày 17/1 đi Nhật. Hiện chưa rõ nguồn lây cho bệnh nhân.

Trước đó, ngày 27/1, một phụ nữ ở Hải Dương cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi bay từ Hà Nội đến Osaka (Nhật Bản). Đáng chú ý, nữ bệnh nhân đã được xét nghiệm rRT-PCR, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản vào ngày 17/1.

Để phòng chống đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện "nguyên tắc 5K" của Bộ Y tế:

-Khẩu trang

-Khử khuẩn

-Khoảng cách

-Không tụ tập

-Khai báo y tế

Sáng 31/1, ghi nhận thêm 14 ca dương tính tại Bắc Ninh, Hòa Bình, Gia Lai, Hà Nội và Hải Dương Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, sáng 31/1, cả nước đã ghi nhận 14 thêm ca dương tính với COVID-19, trong đó Bắc Ninh và Hòa Bình là hai tỉnh xuất hiện các ca bệnh đầu tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-tho-ghi-nhan-1-ca-duong-tinh-voi-covid-19-chua-ro-nguon-lay-394798.html