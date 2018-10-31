Thấy mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ, người dân trình báo với công an địa phương. Khi phá cửa vào, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ người chết trên nệm, người treo cổ tử vong.

Hôm nay (31/10), Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của đôi nam nữ trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 30/10, người dân sống gần phòng trọ số 15C (ngụ khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xôn xao vì có mùi hôi thối nồng nặng phát ra từ căn phòng trọ nói trên.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo công an địa phương. Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường.

Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Do căn phòng đã khóa cửa bên trong, cộng thêm gọi mãi không có ai ra mở cửa nên lực lượng chức năng phải phá cửa để vào phòng. Ai nấy bàng hoàng phát hiện anh Triệu An Kh. (39 tuổi, thường trú xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) tử vong trong tư thế treo cổ. Ở gần đó là chị Nguyễn Mộng C. (33 tuổi, ngụ ấp Lô Gán, xã Đất Mới, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cũng đã chết trên giường ngủ.

Qua khám nghiệm hiện trường, các vật dụng trong phòng không bị xáo trộn. Căn phòng xảy ra vụ việc là nơi chị C. thuê để mở tiệm làm tóc, gội đầu.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai nạn nhân đều tử vong do ngạt thở. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định Kh. sát hại C. rồi treo cổ tự tử.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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