Đau lòng cảnh cha và con gái bị xe khách mất lái đâm tử vong

Xã hội 31/10/2018 11:58

Xe khách đang rẽ vào cua thì bất ngờ mất lái đâm vào xe máy khiến ông Hiệp và con gái tử vong tại chỗ.

Sáng nay (31/10), Đội Cảnh sát giao thông huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) xác nhận vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày tại địa bàn xã Đông Xá xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo Tổ quốc, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô khách Limousine mang biển số 14B – 028.36 do tài xế Nông Văn Minh (sinh năm 1985, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá) điều khiển lưu thông theo hướng Vân Đồn – Cửa Ông.

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Hai cha con ông Hiệp tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Phú Hiệp (sinh năm 1963, trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) điều khiển xe máy chở con gái là Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1993) đi theo hướng ngược lại.

Khi đến Km 1+600 thuộc địa phận xã Đông Xá, chiếc xe khách rẽ vào cua và bất ngờ mất lái, đâm vào xe của ông Hiệp. Cú va chạm mạnh khiến ông Hiệp và con gái tử vong, chiếc xe khách cũng bị hư hỏng.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc.

Rạng sáng nay, một cụ bà bán vé số ở thành phố Hồ Chí Minh cũng bị xe tải tông tử vong khi băng qua đường.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút, chiếc xe tải loại 16,5 tấn do một tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng từ An Lạc đi An Sương, khi đến giao lộ với đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân) thì tông trúng bà L.T.T (64 tuổi, hành nghề bán vé số).

Đau lòng cảnh cha và con gái bị xe khách mất lái đâm tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến bà cụ 64 tuổi bán vé số tử vong - Ảnh: Internet

Sau va chạm, bà cụ tử vong tại chỗ. Sau đó, tài xế xe tải cũng đã đến trình báo với cơ quan chức năng.

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