Bước đầu, tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang, nghi phạm khai: Trong lúc xô xát, vì bị ông Liên đánh nên sẵn tay đang cầm dao, bà Nga đã cứa chân, tay ông Liên khiến nạn nhân tử vong.

Đã nhiều ngày trôi qua, người dân tại thôn Thượng (xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) vẫn chưa hết rúng động về vụ việc cụ bà Nguyễn Thị Nga (73 tuổi, trú tại thôn Thượng) ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Liên (63 tuổi) vì tranh chấp đất đai.

Trước đây, hai gia đình đã từng mâu thuẫn do tranh chấp rãnh nước ngăn đôi bờ ao giữa hai nhà. Tuy nhiên, chính quyền đã tiến hành hòa giải, cắm cọc phân chia rõ ràng.

Sau vụ việc, vợ chồng bà Nga bị tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên do không xác định được ông Ban (chồng bà Nga) có vai trò đồng phạm nên cơ quan công an đã thả ông Ban.

Khoảng 15 giờ ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng, vợ chồng bà Nga thuê máy xúc về múc rãnh nước để đắp đất lên bờ ao nhà mình. Lo sợ việc này sẽ khiến bờ ao của mình bị sạt lở, ông Liên ra ngăn cản thì xảy ra cự cãi với vợ chồng bà Nga.

Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Ông Liên đẩy ngã bà Nga xuống đất. Sẵn con dao trên tay, bà Nga đã tấn công, cắt cẳng chân và cẳng tay ông Liên khiến nạn nhân mất hoàn toàn khả năng chống cự.

Ngay sau đó, ông Liên được người thân, hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu. Do mất máu quá nhiều, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, tạm giữ vợ chồng bà Nga để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Anh Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, con trai ông Liên) kể lại cảnh tượng bố bị sát hại bằng giọng day dứt, ám ảnh. Chiều hôm đó, anh Cường nghe thấy bố mình cãi nhau với vợ chồng bác họ nên vội chạy ra xem sự tình.

Vừa ra đến sân, anh thấy bố mình đẩy bà Nga ngã xuống đất. Sau đó ông Ban (chồng bà Nga) lấy vật nặng đánh vào đầu ông Liên. Anh Cường vội chạy ra can ngăn thì bị vấp ngã, khi đứng dậy, anh nhìn thấy ông Ban đang đè lên người ông Liên để Nga dùng dao cắt trầu dài khoảng 20cm cắt vào chân, tay nạn nhân.

"Giờ sự việc đã xảy ra rồi, bố tôi cũng đã mất. Tôi chỉ mong sao xử đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật đối với vợ chồng bà Nga. Sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình họ cũng chưa sang thắp hương cho bố tôi", anh Cường đau đớn nói.

Vào hôm xảy ra sự việc, bà Duyệt (vợ ông Liên) không có nhà. Nghe con trai báo tin dữ, bà ngất xỉu vì quá sốc. Người góa phụ vừa khóc vừa kể, hai bên gia đình vốn là anh em, chòm xóm của nhau. Bà Nga là chị dâu họ của ông Liên, không thể ngờ chỉ vì mâu thuẫn đất đai, bà Nga lại sẵn sàng đoạt mạng người khác - Ảnh: Internet

Kể về nghi phạm lớn tuổi, một người hàng xóm cho biết: "Bà ấy nổi tiếng là người ghê gớm, sẵn sàng to tiếng hoặc động tay động chân với ai mà bà không ưa. Nhưng không ngờ bà ấy lại có thể ra tay máu lạnh như vậy".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ.