Nữ nhân viên ngân hàng ở Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2

Theo điều tra dịch tễ, ngày 1/2 đến 3/2 chị P. cùng trưởng phòng đi kê tài sản của khách hàng tại huyện Tứ Kỳ, sau đó quay lại phòng làm việc.

Trường hợp vừa được Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương thông tin là N.T.M.P. (SN 1993), trú tại phố Hàn Giang, phường Quang Trung (TP. Hải Dương) là nữ nhân viên phòng giao dịch ngân hàng có trụ sở tại đường Lê Thanh Nghị.

Sau giờ hành chính, chị có tiếp xúc với người nhà, khách hàng và đồng nghiệp nhưng có đeo khẩu trang và sát khuẩn.

Chiều cùng ngày, chị P. đưa khách hàng đi công chứng tại Văn phòng công chứng Thành Đông (38 trần bình trọng, TP. Hải Dương). Tại đây, chị tiếp xúc trực tiếp với nhân viên phòng công chứng, khách hàng.

Hai ngày sau, chị P. đi thẩm định một gia đình tại phố Ngô Quyền (TP. Hải Dương), mua đồ thắp hương cửa hàng tạp hoá Long Xoan (chợ Kho Đỏ), mua hoa và cùng chồng đến Đình Hàn Giang (TP. Hải Dương). Thời gian này, chị còn tiếp xúc với chị chồng, anh rể và các cháu.

Những ngày tiếp theo, chị P. đi làm bình thường tại cơ quan, có đưa con đi chợ hoa trên đường Nguyễn Văn Linh, đến văn phòng Ecopark. Đồng thời, chị P. cũng báo cáo lãnh đạo phòng về trường hợp anh rể có tiếp xúc gần với F0 tại Công ty Silkroad thuộc khu công nghiệp Đại An.

Đến 10/2, anh rể chị P. được ghi nhận là F2 và cách ly tại nhà. Cùng ngày, nữ nhân viên có đến đường Hai Bà Trưng cắt tóc, đến nhà họ hàng ở phố Tiền Phong. Những ngày sau đó, chị P. cùng người thân đi chúc tết, đi chùa Tre (khu Tứ Thông).

Ngày 15/2, chị P. có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ho, không sốt và đi mua thuốc cảm cúm tại hiệu thuốc ở đầu đường Lý Thường Kiệt. Hai ngày sau, chị P. ở nhà buổi sáng, chiều đến cơ quan lấy mẫu xét nghiệm và sau đó về phòng làm việc in hồ sơ mang về nhà.

Đến 18/2, chị P. chỉ ở nhà.

Trước khi có kết quả dương tính với COVID-19, sức khỏe chị P. hoàn toàn bình thường - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, mới đây, lực lượng y tế đã gửi thông báo khẩn đề nghị những ai đã đến 26 địa điểm sau cần liên hệ và khai báo ngay với UBND xã/phường, Trạm y tế xã/ phường gần nhất hoặc BCĐ TP. Hải Dương SĐT 0986.754.132 để được hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc:

1. Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank - số 609 đường Lê Thanh Nghị, từ 1/2 đến 9/2

2. Văn phòng Công chứng Thành Đông, số 38 Trần Bình Trọng (phường Trần Phú) vào các buổi chiều từ 1/2 đến 3/2

3. Cửa hàng tạp hóa Long Xoan, chợ Kho Đỏ (phường Nguyễn Trãi) sáng 6/2

4. Đình Hàn Giang, phường Quang Trung chiều 6/2

5. Văn phòng Ecopark, đường Trần Hưng Đạo chiều 9/2

6. Salon tóc Thủy Bé, phố Hai Bà Trưng (phường Quang Trung) chiều 10/2

7. Chùa Tre, khu Tứ Thông (phường Tứ Minh) sáng 13/2

8. Ngân hàng Techcombank, đường Lê Thanh Nghị, khoảng 14h15 đến 15h30 chiều 5/2

9. Cây ATM ngân hàng Techcombank, phố Phạm Ngũ Lão, khoảng 18h tối 5/2

10. Siêu thị Intimex, đường Nguyễn Lương Bằng, các khung giờ: 14h-15h30 ngày 5/2 và 9h - 10h30 trưa 6/2

11. Phòng tập Yoga, Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, đường Ngô Quyền, từ 21/1 đến 31/1

12. Chợ Hải Tân, từ 21/1 đến 8/2

13. Hiệu thuốc Phúc Nga, phố Xuân Đài chiều 3/2

14. Hiệu thuốc Nga Oánh, phố Lý Thường Kiệt tối 8/2

15. Sân Tennis của Ban Quản lý dự án các Khu công nghiệp, đường Thanh Niên từ 21/1 đến 10/2;

16. Cửa hàng cây cảnh Bách Thảo Viên (gần công ty SHIN BVT), phường Thạch Khôi chiều 30/1

17. Phòng giao dịch Hải Tân - Ngân hàng BIDV sáng 5/2

18. Cửa hàng rửa xe anh Thanh (cạnh đường sắt), đường Ngô Quyền sáng 10/2

19. Cửa hàng loa đài Đào Minh Quang, số 93A đường Nguyễn Lương Bằng, sáng 4/2

20. Cửa hàng Trường Tuyến, đường Trường Chinh sáng 6/2

21. Hiệu cắt tóc Thành Khuyên, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình từ 9h đến 11h trưa 6/2

22. Phòng khám đa khoa Thanh Bình, đường Trường Chinh từ 8h30 đến 9h ngày 7/2

23. Cửa hàng tạp hóa chú Đàm, khu 8, phường Hải Tân chiều tối 3/2

24. Cửa hàng Oanh (đối diện tòa nhà Mandala Wyndham), phường Hải Tân ngày 5/2

25. Chợ cóc thuộc khu 8 phường Hải Tân khoảng 16h30 ngày 6/2

26. Khu vực bán rau quả giữa chợ Phú Yên, đường Tôn Đức Thắng sáng 9/2