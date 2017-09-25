Nóng: Nghi án nghịch tử đánh mẹ nứt sọ, gãy xương quai hàm

Tin nóng 25/09/2017 17:12

Sau trận cãi nhau với người con trai cả, ngày hôm sau người thân phát hiện bà Chuốt nằm bất tỉnh trên giường, trên người có nhiều thương tích.

Sáng ngày 25/9, lãnh đạo công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc người dân phát hiện bà Phạm Thị Chuốt (SN 1967) trú tại khu phố Vô Hối, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương nằm bất tỉnh trên giường, trên người có nhiều thương tích, theo thông tin đăng tải trên báo Kiến thức.

Theo đó, đêm 23/9, người dân trong khu phố nghe thấy tiếng cãi vã giữa bà Chuốt và con trai cả Trần Văn Chương (SN 1989).

Trưa ngày 24/9, khi đến nhà bà Chuốt chơi, mọi người phát hiện bà nằm bất tỉnh trên giường, trên người có nhiều vết thương nghi là do con trai đánh sau trận cự cãi. Ngay lập tức, người thân đưa bà đi cấp cứu đồng thời báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã đến nhà nạn nhân và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Trong đêm 24/9, công an đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Chương để điều tra làm rõ vụ việc.

Nóng: Nghi án nghịch tử đánh mẹ nứt sọ, gãy xương quai hàm - Ảnh 1
Cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, ông Đỗ Quý Can cho biết: “Do chồng mất cách đây đã lâu, hai con trai lại đi làm xa nên bà Chuốt sống một mình trong căn nhà tại khu phố Vô Hối. Thời gian gần đây, Chương có đưa một người bố nuôi 62 tuổi về nhà. Nên thời điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa rõ ai là người gây thương tích cho bà Chuốt. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc trên”.

Về chấn thương của bà Chuốt, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nứt sọ não, gãy xương quai hàm. Hiện tại, bà vẫn trong trạng thái hôn mê và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

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