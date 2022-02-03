NÓNG: 63/63 tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại sau Tết

Tin nóng 03/02/2022 20:33

63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến 14/2.

Theo nguồn tin trên Dân Việt, tại cuộc họp Chính phủ tổ chức ngày 3/2 (mùng 3 tết Âm lịch), Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã báo cáo một số thông tin về việc mở cửa trường học.

Theo đó, Bộ trưởng thông tin 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng hai.

63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến 14/2.

60/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Còn lại 3 nơi là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa học sinh quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Ngay sau Tết, Bộ GD-ĐT có kế hoạch kiểm tra tình hình chuẩn bị, tổ chức cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học tại một số nơi.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã, phường) chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14.2.

Chỉ đạo sở GD-ĐT, sở y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn.

 

Ngoài Tin học, bắt đầu từ 2022 - 2023, đây sẽ là môn học BẮT BUỘC cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phụ huynh cần lưu ý

Ngoài Tin học, bắt đầu từ 2022 - 2023, đây sẽ là môn học BẮT BUỘC cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phụ huynh cần lưu ý

Chương trình giáo dục phổ thông mới quy định có hai môn học bắt buộc ở cấp tiểu học, từ lớp 3 đến lớp 5, cụ thể như sau.

Xem thêm
Từ khóa:   cho học sinh đi học lại học sinh đi học lại học sinh đi học

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào