NÓNG: 63/63 tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại sau Tết

63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến 14/2.

Theo nguồn tin trên Dân Việt, tại cuộc họp Chính phủ tổ chức ngày 3/2 (mùng 3 tết Âm lịch), Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã báo cáo một số thông tin về việc mở cửa trường học.

Theo đó, Bộ trưởng thông tin 100% các trường đại học, cao đẳng đã lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại trong tháng hai.

63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7/2 đến 14/2.

60/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2. Còn lại 3 nơi là Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai đã lên kế hoạch đưa học sinh quay lại trường học nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Ngay sau Tết, Bộ GD-ĐT có kế hoạch kiểm tra tình hình chuẩn bị, tổ chức cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học tại một số nơi.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư căn cứ tình hình dịch tại địa phương (tính đến địa bàn cấp xã, phường) chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh, sinh viên trước ngày 14.2.

Chỉ đạo sở GD-ĐT, sở y tế, các ban, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục về phương án, kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn.

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