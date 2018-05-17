Sau khi xảy ra mâu thuẫn ở nơi làm việc, người phụ nữ cầm dao xông vào nhà tắm cắt phăng “của quý” của người tình.

Cách đây 2 ngày (15/5), ông N.S (sinh năm 1963, quê Đồng Tháp, làm công nhân xây dựng ở quận 2, TP.HCM) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng “của quý” bị cắt đứt.

Chia sẻ với các cơ quan truyền thông, bác sĩ Lê Việt Hùng, Trưởng Khoa Ngoại thận – Tiết niệu Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM cho biết bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương vùng bộ phận sinh dục lồi tinh hoàn. “Của quý” bị cắt sát gốc, đứt thần kinh, mạch máu, thể hang, chỉ còn dính phần niệu đạo.

Khoảng hai ngày nữa, ông S. sẽ được xuất viện - Ảnh: Internet

Qua hai ngày điều trị, vết thương của nạn nhân đã hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Được biết, vì mâu thuẫn tình cảm nên ông S. bị người tình cầm dao xông vào cắt đứt “của quý” khi đang tắm.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết hành vi của người phụ nữ này đã phạm tội Cố ý gây thương tích cho người khác được quy định trong khoản 1 điều 135 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể, điều này được quy định như sau:

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-tinh-cam-nguoi-phu-nu-xong-vao-nha-tam-dung-dao-cat-phang-cua-quy-cua-nguoi-tinh-283024.html