Dù bà H. chạy sang hàng xóm kêu cứu nhưng Cười vẫn đuổi đánh, dùng gạch đập vào đầu vợ khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 26/11, UBND xã Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ thành công nghi can Hoàng Xuân Cười (50 tuổi, trú làng Đăk Lợi, xã Đăk Ngọc, huyện Đăk Hà) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. (50 tuổi, vợ của Cười).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 25/11, Cười và vợ xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lời qua tiếng lại, Cười lao vào hành hung vợ. Thấy chồng quá hung dữ, bà H. bỏ chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu nhưng Cười đuổi theo truy sát.

Khi đuổi kịp, Cười đã dùng gạch đập vào đầu, vào ngực bà H. khiến nạn nhân ngã gục. Thấy vợ đã nằm bất động, Cười mới chịu dừng tay.

Mâu thuẫn cãi vã, chồng đuổi đánh vợ đến chết - Ảnh: Tổ Quốc

Ngay sau đó, bà H. đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nghiêm trọng, nạn nhân đã không giữ được tính mạng.

Về phần người chồng, gã đã bỏ chạy khỏi hiện trường, trốn lên rẫy cà phê.

Nhận tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành truy bắt nghi can. Ngay đêm cùng ngày, đối tượng Hoàng Xuân Cười đã bị bắt giữ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà H. bị chấn thương nặng ở vùng đầu và vùng ngực, 2 xương sườn bị gãy dập.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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