Lạnh người với status cuối cùng của thai phụ bị chồng siết cổ chết

Tin nóng 24/05/2018 16:19

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau một số hình ảnh trên trang cá nhân được cho là của thai phụ xấu số khiến ai nấy vô cùng xót xa, thương cảm. 

Những ngày gần đây, người dân xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bàn tán không ngớt về vụ án chồng siết cổ vợ đến chết khi cô này đang mang thai 13 tuần tuổi.

Ngày 22/5, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Cường (28 tuổi, ngụ xã Gia Phú) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Đào Thùy D. (23 tuổi, vợ Cường). 

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận, chị D. muốn ly hôn nhưng gã không đồng ý. Trong lúc xô xát, Cường đã siết cổ vợ tử vong rồi trốn khỏi địa phương.

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Nguyễn Hữu Cường sát hại vợ đang mang thai vì cô đòi ly hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau một số hình ảnh trên trang cá nhân được cho là của chị Đào Thùy D. khiến ai nấy vô cùng xót xa, thương cảm. 

Khoảng 10 giờ 44 phút sáng 17/5, hơn một ngày trước khi chết, chị D. đã chia sẻ bài viết thú vị về thai nhi kèm chú thích hứa bảo vệ đứa con trong bụng: "KIT của mẹ ơi, mẹ con mình cùng cố gắng nhé... Mẹ sẽ bảo vệ KIT của mẹ".

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Chị D. hứa sẽ bảo vệ đứa con trong bụng - Ảnh: Internet

Đến 5 giờ 52 phút sáng 18/5, vài giờ trước giây phút định mệnh của cuộc đời, người mẹ 23 tuổi đăng ảnh ngồi trên ô tô và viết: "Sáng sớm mẹ cho Kit đi chơi...".

Lạnh người với status cuối cùng của thai phụ bị chồng siết cổ chết - Ảnh 3

Biết tin chị D. bị chồng sát hại, bạn bè lẫn nhiều dân mạng vào Facebook để bình luận bày tỏ sự đau buồn, thương tiếc và chúc cô an nghỉ nơi chín suối - Ảnh: Facebook 

Khoảng 6 giờ tối 18/5, nhà chồng vào phòng ngủ gọi chị D. ra ăn cơm thì phát hiện chị này nằm bất động, mặt quay vào tường nên báo công an.

Tại hiện trường, chị D. nằm đắp chăn, trên cổ có nhiều vết lằn tím, mắt thâm quầng. Cơ quan công an cũng phát hiện một sợi dây vải ở cuối giường, nghi ngờ là công cụ gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị D. đang mang thai 13 tuần tuổi, tử vong do bị ngạt thở, nghi bị sát hại. Vào thời điểm phát hiện thi thể, chồng nạn nhân đã biến mất không rõ lý do.

Ông Đinh Hồng Phong - Trưởng Công an xã Gia Phú cho biết, khi cơ quan công an có mặt, hiện trường đã có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều người có mặt ở đó bàn tán xôn xao về vụ việc. Cha mẹ của nghi phạm khẳng định không biết con mình đã đi đâu.

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Chị D. và chồng mới làm đám cưới cuối năm 2017 và còn chưa kịp đăng kí kết hôn - Ảnh: Internet

Bố mẹ ruột của chị D. cho biết con gái mình nhiều lần bị chồng đánh đập không tiếc tay. Chị D. cũng đã về nhà ngoại sống được một thời gian do không chịu nổi người chồng vũ phu. Hôm xảy ra sự việc, nạn nhân chỉ quay lại nhà chồng lấy lọ thuốc thì bị chồng sát hại.

Tuy nhiên, bố mẹ chồng chị D. lại khẳng định con dâu rất sung sướng và được chồng yêu chiều hết mức. Đang vụ mùa bận rộn nhưng chị D. chỉ ở nhà, nằm trong phòng, ngay cả việc cơm nước dọn dẹp cũng có em chồng lo liệu.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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Đã bắt được nghi phạm giết vợ mang thai 13 tuần tuổi, biết lời khai ai cũng phẫn nộ

Bố mẹ ruột của chị D. cho biết con gái mình nhiều lần bị chồng bạo hành không thương tiếc. Chị D. cũng đã về nhà ngoại sống được một thời gian do không chịu nổi người chồng vũ phu. Hôm xảy ra sự việc, nạn nhân chỉ quay lại nhà chồng lấy lọ thuốc thì xảy ra vụ việc đau lòng.

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