Đã bắt được nghi phạm giết vợ mang thai 13 tuần tuổi, biết lời khai ai cũng phẫn nộ

Tin nóng 22/05/2018 18:41

Bố mẹ ruột của chị D. cho biết con gái mình nhiều lần bị chồng bạo hành không thương tiếc. Chị D. cũng đã về nhà ngoại sống được một thời gian do không chịu nổi người chồng vũ phu. Hôm xảy ra sự việc, nạn nhân chỉ quay lại nhà chồng lấy lọ thuốc thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang thai 13 tuần tử vong bất thường trong phòng ngủ, hôm nay (22/5), Đại tá Lã Hồng Phúc - Trưởng Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Cường (28 tuổi, chồng nạn nhân) khi hắn đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Đã bắt được nghi phạm giết vợ mang thai 13 tuần tuổi, biết lời khai ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
Chị D. bị chồng sát hại vì đòi ly hôn - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Tại cơ quan Công an, Cường đã khai nhận hành vi sát hại chị Đào Thùy D. (23 tuổi, ngụ xã Gia Phú, huyện Gia Viễn). Nguyên nhân vì chị D. muốn ly hôn nhưng Cường không đồng ý.

Khoảng 6 giờ tối 18/5, nhà chồng vào phòng ngủ gọi chị D. ra ăn cơm thì phát hiện chị này nằm bất động, mặt quay vào tường nên báo công an.

Tại hiện trường, chị D. nằm đắp chăn, trên cổ có nhiều vết lằn tím, mắt thâm quầng. Cơ quan công an cũng phát hiện một sợi dây vải ở cuối giường, nghi ngờ là công cụ gây án.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định chị D. đang mang thai 13 tuần tuổi, tử vong do bị ngạt thở, nghi bị sát hại. Vào thời điểm phát hiện thi thể, chồng nạn nhân đã biến mất không rõ lý do.

Ông Đinh Hồng Phong - Trưởng Công an xã Gia Phú cho biết, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Lúc này hiện trường đã có dấu hiệu bị xáo trộn, nhiều người có mặt ở đó bàn tán xôn xao về vụ việc. Cha mẹ của nghi phạm khẳng định không biết con mình đã đi đâu.

Bố mẹ ruột của chị D. cho biết con gái mình nhiều lần bị chồng bạo hành không thương tiếc. Chị D. cũng đã về nhà ngoại sống được một thời gian do không chịu nổi người chồng vũ phu. Hôm xảy ra sự việc, nạn nhân chỉ quay lại nhà chồng lấy lọ thuốc thì bị chồng sát hại.

Đã bắt được nghi phạm giết vợ mang thai 13 tuần tuổi, biết lời khai ai cũng phẫn nộ - Ảnh 2
Mẹ chồng chị D. cho biết con trai mình yêu chiều vợ hết mực. Tuy nhiên bố mẹ ruột nạn nhân lại khẳng định con gái mình nhiều lần bị chồng bạo hành không thương tiếc - Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, bố mẹ chồng chị D. lại khẳng định con dâu rất sung sướng và được chồng yêu chiều hết mức. Đang vụ mùa bận rộn nhưng chị D. chỉ ở nhà, nằm trong phòng, ngay cả việc cơm nước dọn dẹp cũng có em chồng lo liệu.

Hiện Công an huyện Gia Viễn đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Cường cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ vụ án.

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