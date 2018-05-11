Chân dung người chồng chém vợ kinh hoàng: Đêm gây án hãi hùng qua lời kể mẹ vợ

Tin nóng 11/05/2018 12:36

"T. vừa sang giường nằm thì chồng nó xuống bếp lấy dao lên chém con bé tới tấp vào gáy, vào mặt và vào tay. Tôi đứng gần đó thấy thế hoảng quá chạy vào đỡ dao và kêu cứu hàng xóm xung quanh rồi ngất xỉu ngoài hè. Con gái nó đang học bài trong nhà thấy thế chạy ra ôm mẹ khóc ầm ĩ, nhưng chồng nó vẫn không buông tay", bà Nhở hoảng hốt.

Hôm nay (10/5), Công an phường Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) đã bàn giao hồ sơ vụ việc cùng đối tượng Trần Văn Đông (36 tuổi) cho Công an TP. Việt Trì để tiếp tục thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 9/5, do mâu thuẫn gia đình, chị Lê Thị T. (30 tuổi), bị chồng là Trần Văn Đông dùng dao chém trọng thương. Bác sĩ Hoàng Hồng Quang - Phó khoa Cấp Cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, chị T. nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết chém tập trung ở vùng mặt, cổ, gáy, tay trái, đầu và vai trái.

Kết quả chụp chiếu cho thấy chị T. bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái. Hiện chị T. đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

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Chị T. bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái sau khi bị chồng chém trọng thương - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, vợ chồng chị T. kết hôn đã lâu và có một cô con gái. Cách đây vài năm, chị T. đi xuất khẩu lao động ở Nga, còn Đông ở nhà làm nghề xẻ đá. Tết Nguyên đán vừa rồi chị T. về nước. Kể từ đây hai vợ chồng thường xuyên xô xát, cãi vã.

Chú ruột nạn nhân nhận xét Đông là người nóng nảy, tính tình hung hăng và thường gây mất đoàn kết. "Thằng này nó quá đáng lắm, ăn nói thì thô lỗ, nói vợ ghê lắm. Anh chị em trong nhà khuyên T. bỏ chồng nhưng nghĩ chúng nó có con rồi, muốn con cái có bố có mẹ cho hạnh phúc nên cái T. nó lại cố nhịn", người chú ruột này cho biết.

Chân dung người chồng chém vợ kinh hoàng: Đêm gây án hãi hùng qua lời kể mẹ vợ - Ảnh 2
Ngôi nhà của vợ chồng chị T. - Ảnh: Thời Đại

Vài năm trước, trong một lần cãi nhau với mẹ vợ, Đông tức tối chặt đứt ngón tay mình để "dằn mặt". Cách đây khoảng 1 năm, Đông mâu thuẫn với một người dân địa phương. Hai bên đánh nhau gây mất trật tự, gia đình sau đó cũng phải lên công an bảo lãnh Đông và đền bù cho nạn nhân 10 triệu đồng.

Trước đây, Đông nhiều lần yêu cầu mẹ vợ chuyển bìa đỏ đất nơi gia đình đang ở sang cho Đông nhưng các chị gái không đồng ý nên Đông không làm được gì.

"May bìa đỏ đất nhà này, mấy chị em gái nó giữ chứ để ở nhà cũng không còn. Ngay tối hôm qua sau khi xảy ra chuyện, khoảng nửa đêm em trai của Đông cũng về nhà này lấy đồ. Nó vào trong phòng lục đồ rồi cầm ra cái túi đựng hồ sơ đem đi", người chú ruột lắc đầu ngán ngẩm.

Chân dung người chồng chém vợ kinh hoàng: Đêm gây án hãi hùng qua lời kể mẹ vợ - Ảnh 3
Trần Văn Đông chém vợ trước mặt con gái - Ảnh: Thời Đại

Bà Dương Thị Nhở (66 tuổi, mẹ nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Bà Nhở kể, tối 9/5, chị T. xin phép chồng đi thăm một người thông gia đang bị bệnh.

Tuy nhiên, Đông tỏ thái độ khó chịu và to tiếng với vợ. Chị T. bảo chồng "trước mặt mẹ anh đừng có nặng lời". Đáp lại lời vợ, Đông xẵng giọng "cô muốn đi chơi tôi cho nghỉ làm mà tha hồ đi chơi". Biết tính chồng nóng nảy, chị T. bỏ vào phòng lên giường nằm, nhưng không ngờ Đông đi tìm dao để gây án.

"T. vừa sang giường nằm thì chồng nó xuống bếp lấy dao lên chém con bé tới tấp vào gáy, vào mặt và vào tay. Tôi đứng gần đó thấy thế hoảng quá chạy vào đỡ dao và kêu cứu hàng xóm xung quanh rồi ngất xỉu ngoài hè. Con gái nó đang học bài trong nhà thấy thế chạy ra ôm mẹ khóc ầm ĩ, nhưng chồng nó vẫn không buông tay", bà Nhở hoảng hốt.

Chân dung người chồng chém vợ kinh hoàng: Đêm gây án hãi hùng qua lời kể mẹ vợ - Ảnh 4
Bà Nhở vừa khóc vừa kể lại cảnh tượng kinh hoàng - Ảnh: Thời Đại

Bà Nhở kể thêm, sau khi xuống tay dã man với chị T., Đông cầm điện thoại đi ra sân gọi cho anh em họ hàng hai bên nội ngoại để thông báo đã chém chết vợ.

Sau đó, người chồng vũ phu lại tiếp tục quay vào nhìn ngó xung quanh với gương mặt hung hăng, miệng lẩm bẩm chửi bới rồi bình tĩnh ra công an đầu thú.

Được biết, chị T. là con út trong gia đình có 6 người con gái. Do nhà không có con trai nên Trần Văn Đông được bà Nhở cho về ở rể. Hiện tại vợ chồng Đông có con gái đang học lớp 3.

Do hoàn cảnh khó khăn, bà Nhở đã vay mượn nhiều nơi để chị T. sang Nga cùng người thân làm ăn, còn Đông và con gái ở nhà với bà.

"Dù vợ nó đi làm ăn với người thân nhưng chồng liên tục gọi về. Ở bên đó (Nga) khoảng 5 năm. Đến cuối năm 2017, con gái tôi trở về nhà. Tính đến nay cũng được 5 tháng, thì đến 3 lần bị chồng đánh. Tôi chỉ nghĩ 2 vợ chồng nó chỉ xích mích nhỏ thôi ai ngờ nó lại lấy dao chém vợ nhiều đến thế, nó phải chém vợ 4 -5 nhát dao vào cổ, vào mặt và vào tay", bà Nhở gạt nước mắt.

Vụ chồng chém vợ kinh hoàng ở Phú Thọ: Cãi vã kéo dài sau khi vợ đi Tây về

Vụ chồng chém vợ kinh hoàng ở Phú Thọ: Cãi vã kéo dài sau khi vợ đi Tây về

Do mâu thuẫn, chị T. bị chồng chém nhiều nhát dẫn đến vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

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