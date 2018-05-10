Do mâu thuẫn, chị T. bị chồng chém nhiều nhát dẫn đến vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

Khoảng 21 giờ ngày 9/5 trên địa bàn phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ việc chồng chém vợ kinh hoàng gây nhiều thương tích.

Nạn nhân là chị Lê Thị T. (30 tuổi), bị chồng là Trần Văn Đông (36 tuổi) dùng dao chém trọng thương. Ngay sau đó, chị T. được người dân đưa đi cấp cứu đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Bạch Hạc cùng Công an TP. Việt Trì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhân chứng tại hiện trường kể lại, trước đó Đông đã đi uống rượu, sau khi về thì hai vợ chồng xảy ra cự cãi lớn tiếng. Mâu thuẫn tăng cao, Đông bất ngờ chạy vào nhà lấy dao chém vợ khiến chị T. gục tại chỗ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Chị T. bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái sau khi bị chồng chém trọng thương - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với Người Lao Động, bác sĩ Hoàng Hồng Quang - Phó khoa Cấp Cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, nạn nhân nhập viện vào khoảng 21h30 tối 9/5, trên người có nhiều vết chém tập trung ở vùng mặt, cổ, gáy, tay trái, đầu và vai trái.

Kết quả chụp chiếu cho thấy chị T. bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái. Hiện chị T. đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo người thân, vợ chồng chị T. kết hôn đã lâu và có một cô con gái. Kinh tế gia đình chẳng mấy khá giả nhưng cuộc sống rất hạnh phúc, ấm êm. Cách đây vài năm, chị T. đi xuất khẩu lao động ở Nga, còn Đông ở nhà làm nghề xẻ đá. Tết Nguyên đán vừa rồi chị T. về nước. Không hiểu sao từ đây hai vợ chồng thường xuyên xô xát, cãi vã.

Cơ quan điều tra cho biết, sau khi gây án, đối tượng Trần Văn Đông đã đến công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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